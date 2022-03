12 órás tűzszünetben állapodott meg az ukrán és az orosz hadsereg

Moszkva szerda reggel ismét tűzszünetet jelentett be a támadás alatt álló városokra az orosz állami média jelentései szerint, néhány órával később pedig az ukrán fél nemcsak megerősítette a dolgot, hanem további részletekkel is szolgált az ügyben – írja a Telex.

Fotó: MTI/AP/Andrew Marienko

Irina Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettes a CNN beszámolója szerint arról beszélt, hogy megegyeztek az oroszokkal egy 12 órás tűzszünetben, és hozzátette, hogy Denisz Smihal miniszterelnök a Nemzetközi Vöröskereszttel fog egyeztetni a reggel 9-től este 9-ig fenntartott humanitárius folyosókról.

Arra is emlékeztette az oroszokat, hogy formálisan és nyilvánosan elköteleződtek a tűzszünet mellett, vélhetően nem függetlenül attól, hogy az ukránok többször is arról számoltak be, hogy az oroszok lőtték az evakuációs útvonalakat. Verescsuk elmondása szerint a következő térségekben tették elérhetővé a civilek számára a folyosókat:

Címlapkép: MTI/AP/Andrew Marienko