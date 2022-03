"Pedofidesz" – A fideszes pedofilok miatt tartott sajtótájékoztatót az ellenzék

Az ellenzék sajtótájékoztatót hívott össze szombatra, amin amellett, hogy felszólaltak a népszavazási kampány ellen, le is matricázták az egyik plakáton (üvegen) a második mondatot arra, hogy A PEDOFIDESZTŐL.

A szombati sajtótájékoztatón felszólalt megjelent Kálmán Olga, a DK elnökségi tagja, Demeter Márta országgyűlési képviselő, és Tordai Bence, a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese is. Demeter Márta országgyűlési képviselő Kaleta Gábor ügyéről beszélt:

a volt perui nagykövet laptopján gyermekpornográf felvételeket találtak, ezért végül felfüggesztett szabadságvesztést, és 540 ezer forint pénzbüntetést kapott.

Demeter azt is mondta:

politikai változásra van szükség, és nem olyan, gyermekvédelminek mondott plakátokra, amelyek az állítólagos nemátalakító propagandáról szólnak.

Ilyen kérdések eddig meg sem fordultak a gyerekek fejében, de most már, az ilyen plakátok láttán, kérdéseket tesznek fel. Kitért arra is, hogy az új kormány be fog tölteni bizonyos joghézagokat, így például azt, hogy a pedofil felvételeken látható gyerekek jelenleg nem minősülnek büntetőjogi értelemben sértettnek.

Tordai Bence, a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese azt emelte ki, hogy a gyerekeket a szegénységtől is meg kell védeni, mert az egyre többeket érint, és beígérték hogy hogy az új kormány emelni fogja a 2010 óta változatlan összegű családi pótlékot és gyest, valamint igazságosabbá fogja tenni a gyerekek után járó adókönnyítési rendszert.

Forrás: Telex