A Political Capital szakértője szerint a mozgósításon múlhat a választás sikere

De az sem mindegy, miképp is mozgósítanak a pártok.

Az RTL Klub Híradójának nyilatkozott László Róbert, a Political Capital elemzőintézet választási szakértője, aki szerint a választás sikere a mozgósításon múlhat, de az sem mindegy szerinte, hogy hogyan is mozgósítanak a pártok.

Egy választópolgár leadja szavazatát Budakeszin, a Fő utcai bölcsődében az országgyűlési képviselő-választáson 2018. április 8-án.

Fotó, címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt

A szakértő a Híradónak elmondta, önmagában azzal nincs probléma, hogy az idei szavazáson már lehet fotót készíteni a szavazófülkében (eztt 2020-ban módosította a Fidesz), de ez egyből változik, ha egy párt így akar megbizonyosodni róla, hogy az általuk mozgósított szavazatok a megfelelő helyre kerültek-e.

"Ha valakit arra kényszerítenek, hogy a megfelelő helyre húzza az ikszet, és ezt még bizonyítsa be egy fotóval, ott nem magával a fotóval van probléma, hanem azzal, hogy őt erre kényszerítették"

- mondta el az RTL Híradójának a választási szakértő.

A Híradó anyagában elhangzott, 2010 óta többször is változtattak a választási szabályokon, az ellenzéknek pedig az a véleménye, hogy a módosítások egy része a Fidesznek kedvez. A kormánypárt viszont úgy látja, hogy az új rendszer igazságosabb helyzetet teremtett.

A Híradóban az is elhangzott, hogy míg a 2019-es szabályok szerint bűncselekményt követett el az, aki olyan településre jelentkezett be szavazni, ahol nem élt valójában, a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által tavaly benyújtott, és a kormánytöbbség által elfogadott törvénymódosítás után az idei választáson ez már nem számít majd közokirat-hamisításnak, ha valaki nem ott szavaz, ahol életvitelszerűen él. Az ellenzéki pártok – hangzik el a Híradóban – a törvénymódosítás elfogadásakor azt állították, a módosítás a voksturizmusnak fog segíteni, a kormánypártok fiktív módon telepíthetnek oda szavazókat.

Orosz Anna, a Momentum elnöke az RTL Híradónak elmondta,

"nagyon gyanús az, hogy a Fidesz a választás előtt fél évvel módosítja a törvényeket olyan módon, amellyel befolyásolhatják a választást, illetve veszélyeztetik a választás integritását."

Az RTL Híradója emlékeztetett, 2011-ben az akkor még EP-képviselő Áder János vezényletével dolgozta ki a Fidesz a választási törvény módosítását, amelynek lényege a 386 fős Parlament 199 fősre csökkentése volt, emiatt átrajzolták a választókerületek határait és az országgyűlési választás egyfordulóssá vált, és bevezették az úgynevezett győzteskompenzációt is. (Utóbbi azt jelenti, hogy az egyéni választókerületben a győztes jelöltre adott, de a győzelemhez nem szükséges szavazatok is a kompenzációs listára kerülnek, ami tovább erősíti az első helyen végzett képviselő pártját – hangzik el a Híradóban.) Emellett lehetővé tették a külhoni magyarok levélszavazását is.

2020 végén a Fidesz többségével módosítottak a listaállítás szabályain (ezt az egykor jobbikos, később saját, egyszemélyes kormánybarát pártot alapító Volner János indítványára tette meg a kormánypárt), ez vezetett oda, hogy az ellenzéki pártok közös listán indulnak.

Forrás: rtl.hu/hirado