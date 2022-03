444: elmarad a V4-es védelmi miniszterek találkozója, a lengyel miniszter is visszamondta a találkozót

Nem meglepő fejlemény, miután a cseh és lengyel, valamint a szlovák miniszter is visszamondta a találkozót.

A 444 cikke szerint a szlovák védelmi minisztérium előzetes információi alapján elmarad a V4-es országok védelmi minisztereinek Budapesten tervezett találkozója, erről értesült az Euractiv. A találkozót március 30-án és 31-én tartották volna.

Fotó: Illusztráció/Facebook/Orbán Viktor

A 444 úgy értesült, a találkozó helyszínéhez, a Várkert bazárhoz közeli vállalkozásokat már hétfőn arról értesítették, hogy kedden (március 30-án) mégsem kell zárva tartaniuk.

A 444 korábbi cikke szerint először a cseh védelmi minszter, Jana Černochová mondta le a részvételét a találkozón, hétfő este pedig a lengyel védelmi miniszter, Mariusz Błaszczak is úgy döntött, hogy nem jön a V4-es miniszterek magyarországi találkozójára – erről számolt be a lengyel Dziennik és Gazeta Wyborcza is.

A Dziennik szerint a miniszter a Nemzetbiztonsági Tanács ülésén is megerősítette, hogy nem fog Budapestre menni, a Gazeta Wyborcza szerint a kormányzati forrásaik ezt a lépést azzal magyarázták, hogy Orbán Viktor a választás miatt nem akart kihátrálni Putyin mögül. Jana Černochová cseh védelmi miniszter pénteken azt írta, azért nem jön, mert sajnálja, hogy „az olcsó orosz olaj most fontosabb a magyar politikusoknak, mint az ukrán vér.

A V4-es országok vezető politikusai közül többen is nemtetszésüket fejezték ki az elmúlt napokban azzal kapcsolatban, ahogy a magyar kormány viszonyul az orosz-ukrán háborút kirobbantó agresszor fél, Valgyimir Putyin irányába – a Visegrádi 4-ek közötti kapcsolatok megfiyelők szerint eléggé megromlottak emiatt.