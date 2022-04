Az ukrán külügy reagált Orbán beszólására

Orbán a beszédében azt állította, Zelenszkijjel is meg kellett küzdeniük. Az ukrán diplomácia szerint az elnöknek akad most épp fontosabb dolga is.

A Facebookon tett közzé rövid közleményt Ukrajna külügyminisztériuma, melyben reagáltak a vasárnapi magyarországi választásokra, amit a Fidesz-KDNP kiütéssel nyert meg.

Az ötödik kormányának alakítására készülő Orbán Viktor az utóbbi hetekben többször is odaszólt az ukránoknak, az ellenzék miniszterelnök-jelöltjét, Márki–Zay Pétert pedig azzal vádolta meg, hogy „lepaktált az ukránokkal”, és Magyarország egy esetleges kormányváltás esetén belép a háborúba. Ráadásként Orbán a vasárnapi győzelmi beszédébe is beleszőtte Ukrajna elnökét, Volodomir Zelenszkijt, mint ellenfelet, akivel meg kellett küzdeniük a kampány során.

Fotó: Facebook

Az ukrán külügy a közleményében azt írja, tiszteletben tartják a magyar emberek akaratát, akik Orbán Viktornak szavaztak bizalmat, neki azonban semmi oka nincs azt állítani, hogy ehhez meg kellett volna küzdenie Zelenszkijjel.

Mint írják, sem Ukrajna, sem Zelenszkij nem vett részt a magyarországi kampányban, az ukrán elnöknek egyébként is akad most fontosabb dolga, hiszen az oroszok épp megszállják az országát. Az ukrán külügy reményét fejezte ki, hogy Magyarország felülvizsgálja az Ukrajna megsegítésével kapcsolatos álláspontját és elítéli azokat a tetteket, amelyeket az orosz csapatok elkövettek az invázió során.

Az ukrán diplomácia szerint ha Ukrajna nincs biztonságban, Magyarország sincs biztonságban, ezért közös erőfeszítéseket kell tennie mindkét országnak az orosz agresszió megállításáért és a békéért.