Így már 45 647-en hunytak el összesen a vírusban Magyarországon.

A beoltottak száma 6 403 532 fő, közülük 6 188 620 fő a második, 3 848 757 fő a harmadik, 268 485 fő már a negyedik oltását is felvette. 2880 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 863 039 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – jelentette szerda reggel a koronavirus.gov.hu.

Az elmúlt napon elhunyt 36 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 45 647 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 720 497 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 96 895 főre csökkent. 1785 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 49-en vannak lélegeztetőgépen.

A vírus továbbra is beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. Az oltás továbbra is mindenkinek ajánlott, aki még nem vett fel azt. A megerősítő oltás felvétele is mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az első oltását.