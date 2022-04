A helyettese is szép összeget vihetett haza.

MTI/Kovács Tamás

Tavaly még nem kellett közzétenni, hogy mennyit keres a vállalatvezetés, egy 2019-es törvénynek köszönhetően azonban most ez már kötelező. Így most a Mol, a Waberer’s és a Rába Nyrt. is közzétette javadalmazási jelentését a Budapesti Értéktőzsdén – adta hírül a 444.hu.

Ez alapján Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója 380 millió 811 ezer 428 forintot keresett.

A csoportszintű vezérigazgató-helyettes Világi Oszkár sem panaszkodhatott, ő 325 millió 416 ezer 290 forintot zsebelt be. A részvény alapú juttatásoknak köszönhetően a külsős tagoknak sem lehetett oka panaszra. Csányi Sándor 78,5 milliót, Anthony Radev majdnem 60 millió forintot kapott.