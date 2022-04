Hadházy Ákos: "Nem leszünk biodíszlet a Fidesz színházában!" – a Momentum frakciója bojkottálni fogja a parlamenti alakuló ülést

Fekete-Győr András, a Momentum alapítója és Hadházy Ákos, parlamenti képviselő tartott sajtótájékoztatót – írja a 444.hu.



Fotó: Facebook

Látnunk kell, hogy a Fidesz mindent leuraló hazug és korrupt rendszere ellen nem lehet hagyományos képviselői szerepben felvenni a kesztyűt, ahogy azt Hadházy Ákos leendő frakciótársam is már többször kifejtette, új alapokra kell helyezni az ellenzéki politizálást.

– kezdte Fekete-Győr András.

A Momentum politikusa felhívta rá a figyelmet, hogy pártja nem akar a Fidesz díszellenzéke lenni és példaértékűnek tartja Hadházy Ákos, Szél Bernadett és Szabó Szabolcs eddigi munkáját.

Hadházy Ákos elmondta:

A teljes videó itt tekinthető meg:

Hadházy Ákos közösségi oldalán úgy fogalmazott, nagy öröm számára, hogy "egy fontos szövetséges megértette, nem folytatható tovább az a politika, amit több mint egy évtizede csinál az ellenzék".

Az Országgyűlés alakuló ülésének kihagyása mellett tovább kell tárgyalni a többi lépésről is, amelyekkel határozottan megmutathatjuk, nem leszünk biodíszlet a Fidesz színházában!

- hangsúlyozta Hadházy Ákos.

Tárgyalást kell ajánlani a kormánypártoknak is a demokratikus minimumról, még akkor is, ha nincs kétségem afelől, mi lesz erre a válasz. De fontos, hogy a Fidesznek egy saját maga által aláírt papírja is legyen róla, hogy amit kiépítettek, az nem demokrácia többé.