A valóságshow-hős Baukó Éva sosem fél megosztani a világgal a véleményét és gondolatait, többször is kifakadt már közösségi oldalain. Ezúttal a celeb-szakítások kapcsán vallott színt.

Olvastam, Sáfrány Emese is szétment a párjával. Celebeknél ha észrevettétek ez dívik most. Csinálnak egy-két gyereket és a gyerek még 2 éves kora előtt csonka család tagja lesz.

- kezdte bejegyzését, majd néhány nevet is felsorolt.

Lásd : Berki, Hódi, Kulcsár, Csuti, Anikó, Mádai Vivien, Vasvári Vivien, Szabó Zsófi… most ennyi jut eszembe de van több is… Új apukák , apukajelöltek pedig mennek/jönnek.

Közösségi oldalán részletezte, hogy nincs szüksége férfira, "pont az ilyen dolgok miatt"

- tette hozzá.

Mint írja, a házasságot sosem tartotta jó dolognak, és nem is vágyott rá soha.

Nincsenek jó tapasztalataim , és ez a mai kiírása is az Emesének is újra elgondolkodtatott, ugyanis nem csak a celebvilágban látom ezt, hanem a mai fiatal civilek körében is ez van…..Elhagyott nők , elhagyott férfiak kisgyerekekkel… “szóval ha van jelentkező ne habozzatok “ Jelige : SPERMADONOR. Ui: Ez rohadtul nem poén ez véresen komoly!!!!!