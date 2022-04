Az át nem vett mandátumot, amire már többen is bejelentkeztek.

Márki-Zay Péter az ATV Egyenes beszéd című műsorában értékelte többek között a 2022-es választások végeredményét – szemlézi a beszélgetést a 24.hu. Szerinte „ez a gépezet, amit a Fidesz kiépített, egy baloldali jelölttel nem verhető”. De arról is beszélt, hogy ő miben hibázott: szerinte a kommunikációját egyszerűsíteni kellett volna, és bár igyekeztek mindent megtenni, hogy cáfolják a róla megjelent álhíreket, erre még nem volt meg a megfelelő módszer.

A hódmezővásárhelyi polgármester most elsősorban nem a pártokban látja a megoldást, hanem minden ellenzéki emberben.

A játékszabályokon kell változtatni, különben az eredmény sem fog változtatni.

Márki-Zay korábban jelezte, hogy nem veszi át a parlamenti mandátumát. Erre Hadházy Ákos Szél Bernadettet javasolná, de a Jobbik és a Párbeszéd is magának akarja azt.

Márki-Zay ezzel kapcsolatban jelezte a műsorban, hogy a hat párt döntése lesz a mandátum sorsa, de egyébként több javaslatot is tud tenni:

ő is szívesen javasolná Szél Bernadettet, aki veszített egyéniben a fideszes Menczer Tamással szemben. Ugyanakkor jelezte, hogy az MSZP-nek most 10 mandátuma van, de a pártfinanszírozás szabályai alapján jobban járnának, ha 11-en lennének, így nekik is szívesen adna egy helyet.