Eltüntette botrányos Facebook-posztját L. Simon László, de ezzel csak olajat öntött a tűzre

Mint arról mi is beszámoltunk, óriási felháborodást keltett L. Simon László volt fideszes államtitkár Facebook-bejegyzése, amiben leírta, hogy a 72 éves édesanyjához nem jött ki a háziorvos, hogy megvizsgálja.



Fotó: MTI/Balogh Zoltán

L. Simon László jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójaként tevékenykedik, és valószínűleg nem számított arra, hogy mekkora vihart kavar bejegyzésével. Gyakorlatilag támogató komment nélkül, döntően dühös hozzászólásokat kapott, és egyre szaporodtak a béka feneke alatt héderező magyar egészségügyi ellátásal kapcsolatos rossz tapasztalatok.

Majd a Facebook-bejegyzés hirtelen megszűnt létezni, mintha az egész csak egy rossz álom lett volna. Persze az internet nem felejt, íme egy képernyőfotó L. Simon botrányos kifakadásáról:

No de a kommentelőket sem kell félteni, fenti bejegyzés törlése után megszállták L. Simon László legutóbbi Facebook-posztját, így az egykori fideszes káder most már ott kapja az ívet. Több százan üzentek már neki, hogy szégyellheti magát (több okból is), illetve nem ritkák az ehhez hasonló jókívánságok sem:

Nem loptál elég pénzt, hogy anyádnak saját orvosa legyen? Remélem téged is majd csak telefonon keresztül látnak majd el.

Itt olvasható az újabb kommentcunami: