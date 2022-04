Ahogy arról korábban beszámoltunk, Elon Musk megvette a Twittert. Varga Judit és Toroczkai László is üdvözölték a tulajdonosváltást, és most Orbán Balázs államtitkár, a miniszterelnök politikai igazgatója is tweetelt egyet.

Fotó: Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára napirend előtti felszólalásra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. november 30-án. MTI/Kovács Tamás

- írta a Miniszterelnökség államtitkára.

Now, that @elonmusk has bought Twitter I can finally write down what we DO believe in: God, Family, Country; and what we DON’T believe in: World government, Illegal migration, Gender politics.