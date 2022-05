„Sok sikert magának” – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor/Facebook

Aki akár csak néha is, de feltéved a YouTube-ra, biztosan találkozott már Osváth Zsolt tartalmaival, aki a szórakoztató és oktató jellegű videók mellett az utóbbi időben egyre inkább foglalkozott közéleti, politikai kérdésekkel is. Számtalan ellenzéki politikussal ült már le beszélgetni a kamera előtt, például Gyurcsány Ferenccel, Karácsony Gergellyel és Márki-Zay Péterrel is.

Fideszes politikusok azonban eddig még nem igen „akadtak horogra”. Most viszont, ha nem is egy interjú, de legalább egy fotó és pár mondat erejéig találkozott Orbán Viktorral, akit korábban oly sokszor kritizált.

Fideszbérenc lettem. Muszáj helyezkedni srácok

– írja nevetős emojikkal kiegészítve Osváth. Majd hozzátette:

Egyébként azt mondta »Sok sikert magának«. És nyugi, nagyon illedelmes voltam, miniszterelnök úrnak szólítottam, magáztam is, szóval egy szavatok sem lehet! Szerintetek jön a Kanapéra?