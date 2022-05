Nagy felmondási hullám várható a tűzoltóknál is, ahogy véget ér a veszélyhelyzet

Pedig már most is jelentős létszámhiánnyal küszködnek a testületnél.

Az RTL Híradónak egy névtelenséget kérő tűzoltó arról számolt be, hogy a létszámhiány miatt történt már olyan, amikor garázsban maradt az egyébként üzemképes emelőkosaras tűzoltóautó (amelyet magasból mentéshez szoktak használni).

Tűzoltók egy VIII. kerületi, Vajda Péter utcai társasházban, melynek egyik lakásában robbanás történt 2022. április 16-án. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint épület első emeletén lévő, mintegy 40 négyzetméteres lakásban robbant fel egy gázpalack. Az MTI úgy tudja, hogy egy airsoft fegyver töltőpalackja robbant fel. A lakásban egy férfi megsérült.

A létszámhiány az rtl.hu cikke szerint már a túlórákat is érinti, a névtelenséget kérő tűzoltó arról számolt be, hogy neki tavaly csaknem 10 napnyi túlórája jött össze, de ebből csak néhányat engedtek szabadságként kivenni. Ez azért történt meg, mert annyira nincs ember, hogy nem jött volna ki egy szolgálat.

A Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének elnöke úgy látja, a felméréseik alapján a létszámhiány már elment a falig a testületnél.

Minden egyes városban, minden egyes kirendeltségen a beavatkozó állomány létszáma minimum 15-20 százalékkal csökkent. Rengeteg túlórát dolgoznak a kollégáink, mert nincs megfelelő létszám

– nylatkozta az RTL Híradójának Salamon Lajos.

A szakszervezeti vezető több olyan esetről is hallott, amikor létszámhiány miatt egy tűzoltósági járművet nem állítottak munkába. Hozzátette, hivatalosan ilyenkor ezeket az eseteket műszaki hibásnak nyilvánítják. Olyan megyei jogú városról is tud a szakszervezet, ahol már közel 30 fős a létszámhiány. Hogy ott is el tudják látni a szolgálatot, a környező városokbl rendelik oda a tűzoltókat.

Salamon Lajos szerint olyan létszámhiány nem lesz, hogy a tűzoltók ne lássák el a feladatukat, ám szerinte nem mindegy, hogy hogyan lesznek ezek a feladatok ellátva.

Mindenhova vonulni fognak a tűzoltók, de nem mindegy, hogy a gépjárművön hányan vannak, nem mindegy, mennyi idő alatt érnek oda, nem mindegy, hogy egy tüzet el lehet-e oltani, egy káresetet fel lehet-e számolni mondjuk 40-50 perc alatt, vagy eltart 3 óráig

– mondta el a Híradónak.

A cikk szerint amíg tart a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet, addig a tűzoltókat is köti a felmondási tilalom. Ám Salamon Lajos szerint ennek megszűnte után újabb felmondási hullám várható, amit egyebek között a bérek emelésével lehetne megakadályozni.

Az RTL Klub Híradója kereste a Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot és a Belügyminisztériumot, hogy interjút kérjen, de semelyik intézménytől sem válaszoltak nekik.