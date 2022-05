Népszava: Ismét gondban van Farkas Flórián, 60 milliós jelzálog van a Lungo Drom székházán

Amit 2012-ben ingyen kaptak meg az Emberi Erőforrások Minisztériumától. A lap kereste a szervezet elnökét, Farkas Flóriánt, ám az nem válaszolt ezekre a megkeresésekre – mint ahogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma sem.

A Népszava cikke szerint újabb gyanús ügy tűnt fel Farkas Flórián közelében, ugyanis a 2012-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a Farkas elnökletével működő Lungo Dromnak ingyen juttatott állami tulajdonú épületet 60 milliós jelzálog terheli.

Farkas Flórián, a szervezet elnöke a Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség kongresszusán Szolnokon, a tiszaligeti Városi Sportcsarnokban 2017. október 28-án.

Fotó, címlapkép: MTI/Mészáros János

A cikk szerint a II. János Pál pápa tér (korábban: Köztársaság tér) közelében lévő VIII. kerület, Bezerédj utca 17. szám alatti épületben óvoda működött, az ingatlan 910 négyzetméteres épületet jelzálog terheli, az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) berkein belülről származó információ szerint 60 milliós – olvasható a lapban, amely szerint a hozzájuk eljutott tulajdoni lap megerősíti ezt az információt.

A Népszava megkérdezett egy ingatlanjoggal foglalkozó ügyvédet, Molnár Erikát, aki szerint a tulajdoni lapból az olvasható ki, hogy a magyar állam 2012 decemberében 15 évre szóló, most is érvényes elidegenítési tilalmat jegyzett be az ingatlanra egyidejűleg azzal, mikor ingyen a szervezet tulajdonába adta az ingatlant.

"Az elidegenítési tilalom azt jelenti, hogy az épület forgalomképtelen: nem lehet sem eladni, sem elcserélni, sem elajándékozni. Az újabb elidegenítési és terhelési tilalom ekkor még nem szerepelt az ingatlanon, ez csak fél évvel később, 2013 júliusában került rá, egy időben a 60 millió forintos jelzáloggal. A bejegyző az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) volt, amelyet akkoriban Balog Zoltán vezetett.

A minisztérium tehát 60 millió forintot adott a Lungo Dromnak. A pénzt vissza kell fizetni, vagy azzal el kell számolni: a papírból nem derül ki, melyik megállapítás a helytálló. Ennek biztosítékaként szolgál az épületre bejegyzett jelzálog"

– magyarázta a lapnak az ügyvéd, aki szerint valójában többb mint 60 millióról van szó, mert a tulajdoni lap összegszerűen nem konkretizált járulékokról – kamatokról – is említést tesz. Az is biztos, hogy ezt eddig a Lungo Drom nem fizette vissza, mert ebben az esetben minisztérium köteles lett volna kiadni "a jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom törlését" – áll a cikkben.

A lap szerint Lakatos Oszkár, az ORÖ képviselője – és egyik képviselőtársa, Vajda László – még 2017 nyarán tett fejlentést Farkas Flórián ellen az ügyészségen egyebek között "pénzügyi és gazdasági csalás" miatt, a feljelentésben pedig a VIII kerületi székházra bejegyzett jelzálog ügye is szerepelt. A Népszava kérdésére Lakatos nem tudott érdemi fejleményről beszámolni az üggyel kapcsolatban, egyszer meghallgatták az ügyben, azóta semmi más nem történt.

A Lungo Drom 2017 óta nem adott be közhasznúsági beszámolót a bíróságnak, az ORÖ képviselője emiatt többedmagával a szervezet feloszlatását fogja kezdeményezni – olvasható a cikkben. Lakatos Oszkár megosztotta a Népszavával azt az értesülésést, miszerint Farkas Flórián és a Lungo Drom súlyos anyagi problémákkal küzd.

A lap az ORÖ legutóbbi közgyűlése alkalmával szerette volna Farkas Félixet és Csóka Jánost, a Lungo Drom két politikusát megszólaltatni, ám Farkas nem nyilatkozott. Megkeresték Farkas Flóriánt is, aki szerint a Lungo Drom ügyében a másik Farkas a kompetens nyilatkozni.

Csóka János a lap kérdésére elmondta, a 60 milliós jelzálogról tudott, arról viszint nem, hogy a pénzt mire fordították, ezt azóta nem tárgyalták. Az ORÖ-ben a Lungo Drom frakcióját vezető Csóka szerint pénzügyileg minen rendben van a szervezettel, bár anyagi bőség nincs. Azt is javasolta a lapnak, hogy keressék a Lungo Drom elnökét, Farkas Flóriánt.

Farkas azonban se sms-re, se emailre, se telefonhívásokra nem reagált, mindig ahogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma sem.