Gyurcsány Ferenc pert nyert a Metropol.hu portállal szemben

Helyreigazításra kötelezték a szerkesztőséget.

Tavaly ősszel állította azt, minden valóságalapot nélkülözve a Metropol.hu nevű fideszes propagandaportál, hogy Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára luxuskörülmények között töltötte el olaszországi nyaralását, a reptérről BMW X7-es terepjáróval utazva egy luxusvillába.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Mivel a cikkben megfogalmazott állításokból semmi nem volt igaz, ezért a Demokratikus Koalíció elnöke sajtópert indított a Metropol.hu nevű oldallal szemben, a bíróság pedig a tegnapi napon megállapította, hogy a közlések valótlanok, így helyreigazításra kötelezte a metropol.hu szerkesztőségét – áll a DK honlapján.

Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára az elmúlt években tucatszámra nyerték meg a különböző pereket az adófizetői pénzből működtetett pártsajtó egyes termékeivel szemben, ebbe a sorba illeszkedik most a bíróság Metropol.hu ellen hozott ítélete is. A DK ahogyan eddig, úgy a jövőben is minden esetben perre fog menni a hazugságot hazugságra halmozó, rogáni propagandagépezet valamennyi szerkesztőségével szemben,ahol magukat újságíróknak kiadó, tehetségtelen propagandisták vívnak ádáz csatát a tényekkel és az igazsággal, de folyamatosan kudarcot vallanak.