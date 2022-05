PDSZ: érthetetlen, miért a belügy alá kell tartoznia az oktatásnak

A tanári szakszervezet pécsi ügyvivője szerint félő, hogy az egészségügyhöz hasonlatos militáns szolgálati jogviszonyt vezetnek be az oktatás területén is.

Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) pécsi ügyvivője az Mfor.hu-nak beszélt annak kapcsán, hogy a Belügyminisztérium alá szervezik az új kormányban az oktatásügyet.

Óriási visszalépés oktatási és társadalmi szempontból, hogy a belügyminisztérium lesz a felelős az oktatásért. Ennek üzenetértéke van, mégpedig hogy esetleg parancsuralmi eszközökkel fogják irányítani ezt a területet is. Azt pedig furcsának tartjuk, hogy a területekért felelős államtitkárokat nem az új kormány névsorával egyidejűleg jelentették be. Ahogy az is érdekes, hogy ami a gazdasági szegmenseket illeti, azokat több tárca között is szétosztották