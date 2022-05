Elárulta, ki érkezik Orbán Balázs helyére.

Gulyás Gergely/Facebook

A Miniszterelnökséget vezető miniszterjelöltet csütörtök délelőtt hallgatta meg az igazságügyi bizottság. Szó volt egyebek mellett a menekültek befogadásáról, a civil ügyekről, a jövőben is a tárcához tartozó Modern városok programról és Magyar falu programról is, de az is kiderült, hogy Fürjes Balázs lesz Gulyás miniszterhelyettese – írja a hirklikk.hu.

Eddig a tisztséget Orbán Balázs töltötte be, ám ő 2022-ben Orbán Viktor politikai igazgatójává avanzsált.

A helyére tehát az új kormányzati ciklusban Fürjes Balázs érkezik, aki parlamenti államtitkára lesz a Miniszterelnökségnek és Gulyás Gergely miniszterhelyettese is.

Fürjes Balázs eddig Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár volt a Miniszterelnökség kötelékében. A budapesti építési és fejlesztési ügyek viszont átkerülnek Lázár Jánoshoz.