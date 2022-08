Lakatos Márk keményen beszólt Orbán Viktornak a rezsiemelés miatt, Bayer Zsolt egyből rohant megvédeni a kormányfőt és nekiment a stylistnak: "Nyomorult, frusztrált kis senki"

Augusztus 1-jétől lépett életbe a rezsicsökkentésről szóló új szabályozás. Mindezen Lakatos Márk is kiakadt, aki üzent Orbán Viktornak. Erre most Bayer Zsolt egy levéllel válaszolt, amelyben a stylistot kioktatta arról, hogy szerinte mi is valójában a jogszabály lényege.

Lakatos Márk a TikTok-oldalán tett közzé szerdán egy videót arról, hogy szerinte az emberek megfagynak majd a kormány döntése miatt.

Ezzel nem az a gond, hogy az sem igaz, amit kérdez, hanem rohadtul meg fogunk fagyni télen, hacsak Pintér Sanyi bácsi nem állítja át az összes fűtési rendszert fatüzelési kályhára, mint a középkorban. De ez mennyibe fog majd kerülni? Annyiba, mint a marha olcsó lélegeztetőgép?

– hangzott el Márk videójában a válasz arra kérdésre, kinek mit intézett a kormánya.

Erre reagált indulatosan Bayer Zsolt és keményen beleállt Lakatosba, akiről durva dolgokat szedett össze nyolc pontba:

Semmi kötelességtudat, csak a jogok. Semmi felelősségvállalás semmiért. Szélesebb a vállnál az arc. A 'szabadság' végletes redukálása – milyen genitáliáim vannak, és miért éppen azok, anyúúúúú! Én másmilyet szeretnék! Másfél szürke agysejt. Falig érő liberalizmus. Mérhetetlen szellemi igénytelenség, laposság, üresség. És még rosszul is nézek ki.

A publicista szerint ezekből tevődik össze Lakatos Márk lénye. Bayer ezért úgy gondolja, ebből következik, hogy a stylist mérhetetlenül frusztrált, valamint aljas és gonosz is. Hozzátette: teljesen értelmetlen és értelmezhetetlen idiótaságnak tartja azt a kérdését, amit Márk a követőinek tett fel, hogy tudniillik „Te inkább megfagynál télen vagy szülnél?”

