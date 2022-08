Megvan a megoldás – itt a MOL üzenete! Így juthat mindenkinek benzin

Közleményt adott ki a cég.

MTI Fotó: Marjai János

Az elmúlt hónapokban jelentősen megnőtt a kereslet a hazai töltőállomásokon: a teljes piacon 20 százalékkal, a Mol hálózatában pedig 50 százalékkal nőtt meg a forgalom. Mindeközben a kínálati oldalon több nehezítő körülménnyel is szembesült a cég: a külföldi import visszaesett, a régió több finomítója is átmenetileg csökkentett kapacitással működik, valamint a Barátság vezetéken is néhány napja szünetel a kőolajszállítás

- áll a közleményben az Mfor.hu cikke szerint.

A lényeg:

ha mindenki csak annyit tankol, amennyire szüksége van, akkor lesz elegendő üzemanyag az országban.

A Mol korábbi ajánlásának megfelelően továbbra is azt kéri ügyfeleitől, hogy naponta legfeljebb 50 litert tankoljanak, ezzel segítve az ország zavartalan üzemanyag-ellátását.

A hatósági áron – 480 Ft/liter – fizetett tankolásokról a Mol a kormányrendelet értelmében tájékoztatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV), amely jogosult arra, hogy az esetleges visszaéléseket vizsgálja.

"A közös érdekünk, hogy mindenhol legyen elegendő üzemanyag"

- mondta Ratatics Péter, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója. Hozzátette: a jelenlegi helyzetben pánikvásárlás helyett szolidaritást kell vállalnunk egymással. Minden egyes tankolásnál gondolnunk kell a többi fogyasztóra,