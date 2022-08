„Vesszen a kormány, győzzön a nép!” – Jakab Péter megalapította saját mozgalmát

2022 augusztus 20-tól létezik a Nép Pártján Mozgalom.

Jakab Péter, a Jobbik lemondott elnöke, végre közzétette, mire készült: megalakult a Nép Pártján Mozgalom. Felöltött egy videót is a nagy bejelentésről és a beszédről, amelyet ennek kapcsán tartott. Ebben arról beszélt, hogy Magyarországnak most is nagy szüksége lenne „egy Szent Istvánra”, aki az egymással ellentétben álló törzseket összefogja és egy erős, egységes nemzetet épít.

„Amit Szent István ezer évvel ezelőtt felépített, az ma rohad a korrupciótól, köszönhetően annak, hogy ebben az országban a lopásért nem kézlevágás jár, hanem parlamenti szék dupla fizetéssel.”

Ezután a kormány visszás intézkedéseiről beszél, az elszálló élelmiszer- és rezsiárakról, valamint a Kata szétzúzásáról, amelyek mind a hétköznapi emberek életét nehezítik.

„Ez a kormány soha nem a nép pártján állt”

– foglal állást hozzátéve, hogy a Fidesz nem tartotta be a szavazás előtt megígérteket. De kritizálja az ellenzéket is, ami szerinte április 3 óta nem tesz mást, csak a „számolgatja a saját halottait a csatamezőn”.

„A Nép Pártján Mozgalom Megalakult. Ha sokan leszünk, a mozgalomból párt lesz, de ezért valamit tennetek kell. Csatlakozzatok és a haza fényre derül! Köszönöm, hogy itt vagytok. Maradjunk a nép pártján, vesszen a kormány, győzzön a nép!”

– zárja a beszédet.