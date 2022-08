Közben kiderült az is, Jakab Péter békülni akart, Márki-Zay Péter azonban nem kér a békéből utólag.

A Magyar Hang Gulyáságyú című podcastjának vendége volt Márki-Zay Péter. A bő egyórás műsorban számos témát érintettek – írja a Mandiner.

A műsorban szóba került Jakab Péter is. Márki-Zay szerint az ex Jobbik-elnök minapi bocsánatkérése nem neki, hanem a választóknak szól. A hódmezővásárhelyi polgármester szerint az, hogy már a kampányban sem segített neki Jakab és a jobbikosok, sokkal nagyobb probléma, mint ami április 3-án este történt ( amikor Jakab és Gyurcsány nem volt hajlandó a miniszterelnök-jelölttel egy színpadon állva vállani a vereséget).

Jakab Péterről szólva Márki-Zay hozzátette:

Nagyon szerettük volna – és az amerikai kutatóknak is ez volt a tanácsa – hogy minél többször, különösen vidéken is álljunk ki egy színpadra, nem volt hajlandó rá, nem is válaszolt. Én azt is mondtam a saját csapatomnak, hogy nézzék meg, hova megy Jakab Péter, és menjünk oda mi. És tessék elképzelni, bárki megnézheti, Jakab Péter nem is tette ki, nem voltak eleve meghirdetett kampányrendezvényei