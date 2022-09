Sára Botondnál a miniszterelnök nem tud hibázni.

Sára Botond/Facebook

Ahogyan mi is megírtuk, egyre többen érkeznek meg a 21. kötcsei polgári piknikre. A Fidesz-elit tagjai között természetesen felbukkant Sára Botond főispán is, aki a telex.hu-nak röviden nyilatkozott is. Elmondta:

örült annak, hogy a kormányfő el tudott menni nyaralni, kipihentnek tűnt a fotókon, és Sárának tetszett Orbán szakálla.

Szerinte komoly kihívások állnak előttünk, „isteni áldás”, hogy Orbán Viktornak hívják Magyarország miniszterelnökét, mert egyedül ő képes jó irányba vinni a dolgokat.