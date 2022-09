Ítélet született L.L. Junior kisfia halálának ügyében

A Fővárosi Törvényszék bűncselekmény hiányában felmentette P. Carmen Olíviát, akit gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádoltak, mert ő volt az, aki a vád szerint fogta a kezét L. L. Junior hároméves kisfiának, mielőtt a gyermek lelépett egy autó elé – számolt be róla a 24.hu.

A tragédia még 2019 augusztusában történt, amikor a piros jelzés ellenére a hároméves Dávidka kiszaladt az útra a Füredi utca kereszteződésénél, egy szabályosan közlekedő autós pedig elgázolta.

Az anya helyett végül annak barátnőjét vádolta meg a bíróság, miután a nyomozás arra jutott, ő volt az, aki a kisfiú mellett állt, és „a kisfiú az ő szoros felügyelete mellett közlekedett” – írja a Telex.

P. Carmen Olivia a bíróságon nem ismerte el bűnösségét.

A korábbi tárgyaláson azt mondta, hogy amikor korábban egy zebrához értek, akkor még az anya fogta a kisfiú kezét, és ő abban a tudatban volt, hogy továbbra is ő fogja. Állítása szerint mondta is Csillának (a kisfiú édesanyjának, Hopp Csillának), hogy fogja meg a kisfia kezét, és ő ezt meg is tette.

Elmondása szerint

már az úttest közepén volt a gyerek, amikor ő észrevette, ezért esélye sem volt arra, hogy visszahúzza.

Hopp Csilla a korábbi tárgyaláson úgy nyilatkozott, hogy Dávid ki akart szaladni az útra, de Carmen visszahúzta.

Szerinte ezután barátnője tovább fogta a kisfiú kezét, de Dávid kicsavarta az övét és kiszaladt az útra.

Szerdán a tanúk meghallgatásával és a perbeszédekkel folytatódott a per.

A tanúvallomások megerősítették a két nő beszámolóját, miszerint a kisfiú kétszer szaladt ki az úttestre.

Az ügyész a vádbeszédben kiemelte, hogy

fel sem merült a sofőr felelőssége.

Kiemelte, hogy Hopp Csilla és a vádlott is azt vallotta, hogy az anyuka mellett volt a gyerek, és mindketten azt állították, hogy Csilla felügyeletére volt bízva.

Ezt azonban cáfolta négy tanú vallomása is, akik egybehangzóan nyilatkoztak az átkelők sorrendjéről, és az elütés pontos helyéről is.

Az ügyész kiemelte, hogy a vádlottnak tudnia kellett, hogy a közlekedés egy veszélyes üzem, és hogy egy hároméves gyerek nem tud vigyázni magára. Ezért tudatosan volt gondatlan akkor, amikor nem figyelt oda rá.

Elmondása szerint elkerülhető lett volna a baleset, ha a vádlott szorosabban fogja a kezét, vagy ölbe veszik azt követően, hogy egyszer már kiszaladt az útra.

P. Carmen védője szerint Hopp Csilla nem tette meg azt, ami elvárható lett volna, mert nem lépett oda a kisfiú mellé, amikor látta, hogy egyszer már lelépett az útra. Kiemelte, hogy egyértelműen megállapítható a vádlott felelőssége, de szerinte az anyja gondatlansága is. Álláspontja szerint ügyfele büntetőjogi felelőssége nem megállapítható, mert a tanúk szerint is fogta a gyerek kezét, és a kicsi hirtelen tépte ki kezét ügyfele kezéből, aki erre nem számíthatott.

A védőügyvéd a nő felmentését kérte, az ügyészség fogházbüntetést azzal, hogy ennek a végrehajtását próbaidőre függesszék fel.

A Fővárosi Törvényszék végül felmentette a vádlottat, az indoklás szerint azért, mert nem megállapítható, hogy csak P. Carmen tartózkodott a kisfiú mellett és az ő mulasztása miatt következett be a halálos baleset.

Indoklásában a bíró elmondta, P. Carmen a tőle elvárható gondossággal járt el, amikor megfogta a gyerek kezét és rászólt, hogy ne lépjen le, mert piros a lámpa. Az pedig, hogy úgy kellett kihúznia, kirántania a kezét a gyereknek, azt is jelenti, hogy valamilyen erővel fogták.

Az ítélet ellen fellebbezésnek van helye.