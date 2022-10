Készülőben a Nemzeti Eseménykezelő Központ.

MTI/Balogh Zoltán

A rendkívüli helyzetekben kulcsfontosságú titkosszolgálati, kiberelhárítási és katasztrófavédelmi tevékenység egy újabb fajsúlyos része kerülhet Rogán Antal kabinetminiszter közvetlen irányítása alá – mutat rá a 24.hu a Népszava által megszerzett információk alapján.

Ezekből az is kiderül, hogy a Rogán alá tartozó Védelmi Igazgatási Hivatal (VIH) fennhatósága alatt formálódik az új Nemzeti Eseménykezelő Központ.

Erről a Központról egy 2021-es törvény tesz említést, e szerint a „védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve” üzemelteti, fő feladata pedig az összkormányzati válságkezelés, illetve a különleges jogrendi feladatellátás szakmai koordinációja és összehangolása felkészülési időszakban, valamint védelmi és biztonsági esemény idején. Ez az új központ alkalmas lenne a korábbi operatív törzsek, rendkívüli jogrendi munkacsoportok, Honvédelmi Tanács titkársági feladatainak kiváltására.

A kormány úgy tervezi, hogy 2023 nyarára jönne létre az eseménykezelő központ.

Ezzel együtt pedig egy „Szimulációs és Modellező Központ”, a Rogán alá történő szervezés pedig egybevág a titkosszolgálati rendszer átszervezésével.

A lap azt is megtudta, hogy a Nemzeti Eseménykezelő Központhoz kerülne a kormányügyeleti szolgálat is. Ennek legfontosabb feladata „a kormányzati intézkedést igénylő rendkívüli eseményekről való tájékoztatás, illetve ezen eseményekről készült jelentések gyűjtése, értékelése és továbbítása”. Beletartozik a rendőrség, a terrorelhárítás a katasztrófavédelem, de például az idegenrendészet, a vízügy, a kórházi főigazgatóság, a Nemzeti Népegészségügyi Központ, vagy az Országos Mentőszolgálat is.