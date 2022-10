Hvg.hu: év végéig meghosszabbította a kormány az államigazgatási kifizetési stopot

Eredetileg október 31-ig szólt volna, a lap értesülései szerint viszont múlt héten meghosszabbította ezt a kormány, csakhogy erről olyan határozatot hozott, amit a nyilvánosság nem ismerhet meg. Pár kivételtől – bérek, uniós programok, egészségügyi és szociális finanszírozás – eltekintve a teljes államigazgatásban pénzügyminisztériumi jóváhagyás kell a kifizetésekhez.

A hvg.hu értesülései szerint két hónappal meghosszabbítja a kormány az október végén lejáró kifizetési stopot a költségvetési szerveknél, amelyek így az év végéig továbbra is csak pénzügyminisztériumi engedéllyel fizethetnek ki a béreken kívül mást is a "fegyelmezett, takarékos gazdálkodás" jegyében.

Fotó: Illusztráció/Facebook/Orbán Viktor/videórészlet

A kifizetési stop eredetileg október 31-ig szólt volna, ezt a kormány egy nem nyilvános kormányhatározatban írta elő a költségvetési szerveknek és a teljes államigazgatásnak, a lényeg pedig az volt, hogy bizonyos alapvető tételeken túli kifizetéseket csak pénzügyminisztériumi engedéllyel lehet teljesíteni. A 2257/2022-es nem nyilvános kormányrendeletről a Telex írt szeptember végén, akkor úgy fogalmaztak ,hogy a kifizetési stop alól csak néhány kivétel van, mint például a bérek, uniós programok, oktatási és egészségügyi, valamint szociális finanszírozások.

A Pénzügyminisztérium akkor egy közleményben azt magyarázta, hogy nem általános kifizetési stopot kell érteni a kormányhatározaton, hanem arról, hogy "a fegyelmezett és takarékos gazdálkodás" jegyében a költségvetési szerveknél minden, a korábban felsorolt kivételeken (ideértve a nyugdíjakat is) kívüli kifizetés esetében a Pénzügyminisztérium engedélye szükséges.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egy későbbi Kormányinfón sem használta a "kifizetési stop" kifejezést – írja a cikk –, és ő azt is kijelentette, hogy általános tiltás ninics, viszont a pénzügyminisztériumi engedély tényét megerősítette, de azt is hozzátette, hogy már korábban is volt ilyen, hogy a kifizetéseket a Pénzügyminisztérium engedélyéhez kötötték.

A hvg.hu mostani értesülése szerint ennek a kifizetési stopnak a meghosszabbításáról a múlt héten döntött a kormány, és bár a lap megkereste az ügyben még a múlt csütörtökön a Pénzügyminisztériumot és a Kormányzati Tájékoztatási Központot is, a cikk megjelenéséig egyetlen helyről sem kaptak érdemi választ.

A hosszabbításról szóló döntés is az úgynevezett "kétezres határozatok" közé tartozik, ezekről azt kell tudni, hogy ugyan nem titkosak, de a kormány nem is hirdeti ki azokat a Magyar Közlönyben vagy a Határozatok Tárában, így a tartalmukat csak szűk kör ismerheti.

A hvg.hu korábbi cikke szerint egyre több az ilyen "kétezres határozat", vagyis a kormány egyre több döntését zárja el a nyilvánosság elől. Tavaly rekordszámú, 679 ilyen határozatot hozott meg a Fidesz-kormány, és a 2010 óta meghozott "kétezres" döntések egyharmada tavaly született.