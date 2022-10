A pénzügyminiszter ugyanakkor bizakodó.

MTI/Mészáros János

Varga Mihály pénzügyminiszter a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján mondott beszédet, amelyben több témát is érintett. A 2010-es kormányváltás idején látott gazdasági nehézségekhez hasonlította a mostani környezetet, értékelte a jelenlegi gazdasági helyzetet, kifejtette, hogy a következő év is nehéz lesz, de alapvetően optimista volt az előadásában – elemez a portfólió.hu.

A legnehezebb évünk várhatóan a jövő esztendőben lesz

– jósolja. Ugyanakkor Varga szerint helyes gazdaságpolitikával 2023-ban is elkerülhető a recesszió, 2024-ben pedig visszatérhetünk a 4% körüli, egyensúlyi növekedési pályára. Arról is beszélt, hogy az ország finanszírozása továbbra is stabil, az idei hiánycél tartható, az államadósság pedig újra csökkenő pályára fog állni.

Úgy vélekedett, hogy összességében a helyzet nehéz, de nem reménytelen. Az elmúlt időszakokban Magyarország minden válságból erősebben jött ki, mint ahogyan belement, és a kormány számításai szerint most sem lesz ez másképp. A magyar gazdaság jó állapotban van, de a globalizált környezet miatt egy-egy ország visszaesése más ország teljesítményét is leronthatja.

Az elhúzódó háború szétzúzza az országokon átívelő ellátási láncokat, végső soron Európa gazdaságának egészén üt lyukat

– mondta, hozzátéve, hogy a kormány ezért pártolja a békét és a szankciók újragondolását.