Gyász: Elhunyt Maros Gábor

75 éves korában elhunyt a legendás színész és operaénekes, Maros Gábor. A hírt a színművész kollégája, Szacsvay László erősítette meg a Borsnak.



Fotó: Pixabay

A tavaly stroke-ot kapó színművész-operaénekes a Bors információi szerint már jó ideje gyengélkedett, szeptemberen került kórházba, 75. születésnapját is orvosi felügyelet alatt töltötte.

Maros Gábor sokoldalú művészként prózai szerepei mellett, a zenés műfajokban is otthonos volt. Musicalek, operettek és operák tenor szereiben is láthatták a nézők. Nemzetközi turnéi során Bécsben, Münchenben, Zürichben, Amszterdamban, Sydney-ben, New Yorkban és Jeruzsálemben is fellépett