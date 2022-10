Megszólalt a trágár beszédjéről elhíresült pécsi diáklány: "nem szeretném, ha ez a történet a Pankotai Liliről szólna"

Ha kirúgnák, se bánná meg, hogy elmondta a véleményét.

Az elmúlt napokban sokan ismerték meg Pankotai Lili nevét, aki a múlt heti, október 23-ai tüntetésen több tízezer ember előtt mondott beszédet.

Utána nagyon sokan bírálták, főleg a trágár kifejezései miatt, még az iskolája igazgatója is elhatárolódott, mondván: beszéde nem összeegyeztethető az egyházi értékekkel. Lili szerint az elfogadás éppen a legalapvetőbb minden vallásban, és igaz, ő másképp gondolkodik, de megérti a tanárai döntését.

A Telex most interjút készített a diáklánnyal. Amikor felkérték, hogy mondjon slam poetry-t az október 23-ai tüntetésen, akkor nem hezitált egyáltalán.

"Gondolkodás nélkül igent mondtam” – emlékezett vissza Pankotai, aki elmesélte: egyedül írta a szöveget, „fel is idegesített, mikor azt mondták, másoltam. Volt, aki azt írta, hogy biztosan Molnár Áron írta, vagy a szavakat a számba rágták, meg ilyesmik”.

Arra a kérdésre, hogy miért tartotta fontosnak a részvételt, a diáklány úgy válaszolt, hogy elege van.

„Úgy gondolom, hogy mi próbáltuk nagyon szépen is csinálni ezt az egészet, de már úgy érezzük, nincs más eszköz, csak az, ha utcára megyünk, és felhívjuk magunkra a figyelmet. Ez már nem egy-két embert érint, ez egész Magyarországot érinti, sőt, a most születendő gyermekek jövőjét is érinti, ezért kimondottan fontos az oktatásért kiállni”