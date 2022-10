A diaszpórában élők és az anyaország összetartozása felelősség is mindkét fél számára – hangsúlyozta a köztársasági elnök helyi idő szerint vasárnap Torontóban, az Első Magyar Református Egyház új templomának és közösségi központjának megnyitóján.



Fotó: A Sándor-palota által közreadott képen Novák Katalin köztársasági elnök beszédet mond Torontóban a Magyar örökség hónapjának záróestéjén 2022. október 29-én. MTI/Sándor-palota/Bartos Gyula

Novák Katalin köldökzsinórhoz hasonlította a határon túl élő magyarok és az anyaország kapcsolatát, amely "lelki, szellemi és kulturális" értelemben fűzi a határon kívül élő magyarokat az anyaországhoz, ami akkor is megmarad, ha fizikai értelemben távol kerül egymástól a közösség és anyaország. Ez a fajta köldökzsinór táplál, életet ad és "végérvényesen összeköt bennünket, szétszakíthatatlan módon"

- fogalmazott az államfő. Kiemelte a nevében is így létező Köldökzsinór programot, amelynek lehetőségével már több mint 43 ezer, határon kívül született gyermek szülei éltek.

Novák Katalin hangsúlyozta, hogy

a diaszpóraközösségek, valamint az anyaország közötti összetartozás feladatot is ró mindkét félre. Kifejtette, hogy az anyaország számára a feladatot a többi között az odafigyelés és felelősségviselés jelenti, amit az alaptörvény is kimond. Ugyanakkor a külföldön élő közösségekre is felelősséget ró az összetartozás