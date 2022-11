Pintér Sándor döntheti el, mi számít drognak Magyarországon

Egységesítik a rendeletet és a belügyminiszter kezébe adják.



Nyolc különálló törvényből lehet csak meghatározni, hogy aktuálisan mi minősül kábítószernek, ráadásul van olyan ENSZ-lista is, amelynek nincs is hivatalos magyar fordítása – figyelmeztetett még tavaly novemberben az Alkotmánybíróság. Ezt az alkotmányos mulasztást a kormány most szüntetné meg.

A hvg.hu cikke szerint a kormány most egy sokféle igazságügyi témáról szóló, szerda este benyújtott törvényjavaslatban azt a megoldást választotta, hogy az egészségügyért is felelős Pintér Sándor belügyminiszternek kell kiadnia egy egységes rendeletet.

Ez a rendelet lesz az, amely valamennyi – a nemzetközi, az uniós, illetve hazai szervek által – kábítószernek minősített anyagot tartalmazni fogja egy helyen.

Ez a jogszabály már előkészítés alatt áll, 2023-ban lép majd hatályba.