RTL: még az egérmozgást is ellenőrizni fogják az MTVA gépein

A lap szerint azt is ellenőrizni fogják az állami média számítógépein, hogy milyen oldalakat nyitottak meg a dolgozók és mennyi időt töltöttek el egy honlapon. Az intézkedést a koronavírussal megváltozott munkarenddel és a dolgozók produktivitásának megőrzésével indokolták.

Az rtl.hu cikke szerint 150 millió forint plusz áfáért (azaz bruttó 190,5 millió forint) kötött szerződést az állami média (Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, MTVA) és a Fornax ICT Kft. vezette konzorcium egy aktivitást mérő alkalmazás kifejlesztésére.

A lap szerint "a világjárvány miatt bekövetkezett megváltozott munkarendben a dolgozók produktivitásának megtartása illetve a kollégák teljesítményének objektív mérése" érv szerepel a közbeszerzési dokumentumban, ezzel támasztották alá a beszerzést, amelynek a végterméke "egy, az MTVA alkalmazottjainak a munkáltató által biztosított eszközökön, Windows környezetben futó alkalmazás". A gyűjtött adatok nem kerülhetnek ki az MTVA belső környezetéből.

Az rtl.hu cikke szerint az új rendszernek legalább a következő aktivitások észlelésére és mérésére kell alkalmasnak lennie:

- "egérmozgatás,

- felhasználó által használt alkalmazások észlelése és azok aktív használati idejének logolása, azaz naplózása,

- napi hálózati adatforgalom mérése,

- megnyitott weboldalak és azokon eltöltött idő logolása,

- offline időszakok detektálása."

Az inaktív időszakok kapcsán az alkalmazás értesítést küld a felhasználónak és az erre adott reakciót pedig mérni fogja. Emellett a szüneteket, szabadságokat és távolléteket is kezezni fogja, és a fentebb sorolt adatokból készít statisztikát, amelyben aktivitási és inaktivitási időszakokat határo meg. A cikk szerint a a felhasználónak saját produktivitását is megjeleníti az alkalmazás, de vezetői emailriportokat is generál.

A műszaki leírásnál jelezték, hogy az alkalmazásnak bizonyos továbbfejlesztési elvárásokhoz is is igazodnia kell:

- "felhasználó által elvégzett feladatok és az azokhoz szükséges idő logolása,

- statisztikai adatok megjelenítése,

- gyűjtött anonim adatokban minták felismerése, munkakörök szerinti lebontása,

- alkalmazáson keresztül a munkaidő adminisztrálása és annak Redmine rendszer felé történő továbbítása,

- Mac OS kompatibilitás."

A lap megkereste az állami médiacéget, hogy milyen tapasztalatok alapján döntöttek arról, hogy ekkora összeget szánnak az aktivitást mérő alkalmazásra, mérlegelték-e a jelenlegi gazdasági helyzetben a beruházás létjogosultságát, és hogy erről egyáltalán egyeztettek-e a munkavállóikkal – de nem nem kaptak választ.

Az MTVA arra a kérdésre sem jelzett vissza, hogy az alkalmazást csak az otthonról dolgozóknál, vagy mindenkinél használják-e. És arra sem kapott az rtl.hu választ, hogy ha minden munkavállaló céges gépén ott lesz az alkalmazás, lesz-e ez alól kivétel.

A cikk szerint az alkalmazás kapcsán aláírt szerződés 180 naptári napot írt elő a teljesítésre az aláírástól számítva, ami pedig június közepén történt meg.

A cikk szerint tavaly szeptemberben a Rogán Antal vezette minisztérium alá betagolt Digitális Kormányzati Ügynökség (DKÜ) több konzorciummal kötött 30 milliárd forintos keretszerződést Microsoft. NET keretrendszer alapú és Microsoft Business Intelligence alkalmazásrendszerekre vonatkozó fejlesztési és üzemeltetési szolgáltatásokra. A keretszerződés értelmében tehát ha ilyen jellegű munkára van szüksége egy állami szervnek, akkor nem a piacról választanak, hanem a keretszerződésben szereplő konzorciumok között versenyeztetnek.

Az rtl.hu a mostani nyertes konzurcium tagjai kapcsán ezt írja:

"A Fornax ICT Kft., amely a Visioners Zrt.-n keresztül Balásy Bulcsú, a plakátkirály Balásy Gyula féltestvérének érdekeltsége. A Fornax-cégcsoport egyes tagjainak közpénzes megbízásairól korábban a 24.hu és az Átlátszó is írt.

A T-Systems Magyarország Zrt., amelyet 2019-ben meg akart venni a kormányközeli, Jászai Gellért fémjelezte 4iG Nyrt., ezt azonban meglepetésre mégsem sikerült nyélbe ütni. A cég a német hátterű Magyar Telekom része.

A GVSX Kft. Sipos Gyula tulajdona, a cég korábbi közbeszerzési sikereiről a G7 számolt be, cikkükben a GVSX egy meglehetősen furcsa BKK-s megbízásban került elő mint alvállalkozó."

A Kermann Műszaki Fejlesztő Zrt. Baróthy Gábor érdekeltsége a cikk szerint, az ő neve az Átlátszó egyik anyagában bukkant fel korábban.

Tag még a konzorciumban a számos állami megbízással rendelkező SBP Systems Kft.

A közös ajánlattevőket a szerződés megkötésekor Balásy Bulcsú és érdekeltsége, a Fornax ICT Kft. képviselte, ennek kapcsán a lap egy fotót is közölt, melyen a szerződés aláírói szerepelnek.

A cikk szerint az MTVA költségvetése 2023-ban 126,6 milliárd forint lesz, és ebből mindössze 5,5 milliárd forintot tesznek ki a kereskedelmi bevételek. Idei évre egyébként 130,141 milliárd forintos költségvetést szavaztak meg az MTVA-nak (a 2010-es kormányváltás után ez még csak 64 milliárd forint volt).