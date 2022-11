Micsoda meglepetés: Máris korlátozzák a tojásvásárlást – ennyi darabot vehet maximum egy vásárló

A kormány bejelentése után nem kellett sokat várni, másnap már be is vezették az árstopot az új termékekre is. A Diétás Magyar Múzsa frissen feltöltött fotója alapján, legalább egy CBA Príma üzletben már maximalizálták is az egy vásárló által megvehető mennyiséget – írja az mfor.hu.



Fotó: Pixabay

Egy vásárló maximum 30 darab tojást vehet.

Hogy mindenki számára érthető legyen, még azt is részletezték, hogy hány darab dobozt lehet vinni a 10 illetve 6 tojást tartalmazó dobozokból.

November 14-ig a boltok haladékot kaptak a burgonya és a tojás árának a szeptember végi szintre történő visszaállítására.