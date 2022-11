Orbán Viktoréknak erről más a véleménye.

MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Mint ismert, a magyar infláció jelenleg 20 százalék fölött jár, és nagy hiány van a fizetési mérlegben is. Erről egyértelműen írt a Nemzetközi Valutaalap (IMF) is az éves jelentésében. Azt írják, hogy az okok között keresendő a kormány laza fiskális politikája, de a folyamatos gazdasági sokkok is. Ehhez képest a kormány kategorikusan tagadja, hogy bármi felelőssége lenne az uniós összehasonlításban immár dobogós inflációról, azt szerinte a háború a szankciók okozzák – mutat rá a hvg.hu.

A jegybank 2021 júniusa óta jelentősen szigorította a monetáris kondíciókat, a kormány pedig „ambiciózus” fiskális kiigazításra készül 2023-ra. Szigorú és következetes intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy csökkenjen a költségvetés és a fizetési mérleg hiánya, az államadósság szintje – figyelmeztet a jelentés.

Az energiával kapcsolatos és egyéb ársapkákat enyhíteni kellene,

elősegítendő az energiamegtakarítást, az import csökkentését és az azzal kapcsolatos költségvetési kiadásokat. Mindeközben jól célzott támogatásokra van szükség a sebezhető társadalmi csoportok megélhetési költségei növekedése okozta hatások enyhítésére.

Az IMF arra számít, hogy 2023 végére az infláció egy számjegyűre lassul, a fizetési mérleg hiánya pedig jelentősen csökken, de hangsúlyozzák, hogy sok a bizonytalanság mind a nemzetközi környezetet illetően, mind a magyarországi intézkedéseket.

Az IMF egy sor javaslatot is megfogalmaz a kormány számára a helyzet jobb kezeléséhez. Egyebek mellett:

Az ideiglenes különadókat („extraprofit-adókat) a lejáratukkor ki kell vezetni, az intézkedések meghosszabbítása eltántorítja a befektetőket, és rombolja az adórendszerbe vetett bizalmat.

A megemelt tranzakciós illeték piactorzító és az informális fizetések felé tolja a gazdasági szereplőket.

Az ársapkákat el kellene kerülni, mivel hozzájárulnak a gazdasági egyensúlytalanságok kialakulásához, ellenben az infláció leküzdésére nem alkalmasak. (A kormány épp nemrég vezetett be új ársapkákat a krumplira és a tojásra.)

Az IMF figyelmeztet, hogy a kamatstopokat engedni kell kifutni, mivel akadályozzák, hogy a jegybank monetáris szigorítási intézkedései átmenjenek a rendszeren. Továbbá célzatlan módja a hitelfelvevők támogatásának.