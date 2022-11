Összeállt az Orbán fejet rugdosó Dopeman és a fideszes propagandista Trombitás Kristóf

Egészen meglepő összeborulásokra lehetünk figyelmesek a Fidesz holdudvarában.

Trombitás Kristóf pár éve még egészen másképp gondolkodott politikáról, világról és melegekről, mint manapság a NER hálójában, most azonban a Fidesz egyik legnagyobb propagandistája aki melegeket is gyógyítana, meg persze bevédte már a pedofil Kaletát és az orgiákra járó Szájert és Borkait is.

Dopeman pedig pár éve még Orbán-fejet rugdosott, most viszont már ő is 180 fokos fordulatot vett, és nyíltan kormánypártivá vált.

Én rájöttem bevallom őszintén, hogy az Orbán százszor jobban kormányoz, jobban érti a stratégiákat, és nemzetközileg is képes jól evezni, olyan cápák között, akik közel sem kedvelik őt. A jelenlegi világhelyzetben nem is látok más opciót. Ő most kifejezetten jót akar ennek az országnak.

- fejtette ki egy interjúban.

Most pedig nagyon készülnek valamire a Megafon háza táján, ugyanis a kép tanulsága szerint, valami közös projektbe fognak fogni.

Valamint a díszes társaság tagja még Ábrahám Róbert is, aki a Borkai Zsoltot kifigurázó vloggerből lett a kormányközeli Pesti TV műsorvezetője. Róbert valójában Rostás Tibor Róbertként anyakönyvezték, és azért változtatta meg a nevét, hogy új életet kezdjen.