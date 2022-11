Nekiment Novák Katalinnak a fideszes oldal a köztársasági elnök kijevi látogatása miatt

A "Számok – a baloldali álhírek ellenszere" című orbánista és putyinista Facebook-oldalnak nagyon nem tetszik, hogy Novák Katalin elment Kijevbe Zelenszkij elnökhöz.

A 444 cikke szerint Novák Katalin köztársasági elnököt szidalmazó poszt jelent meg a "Számok – a baloldali álhírek ellenszere" című orbánista-putyinista Facebook-oldalon Novák kijevi látogatása után.

A Sándor-palota által közreadott képen Andrij Jermak, az ukrán Elnöki Hivatal vezetője, Ingrida Simonyte litván miniszterelnök, Alexander De Croo belga miniszterelnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Novák Katalin magyar államfő, Mateusz Morawieczki lengyel miniszterelnök és Denys Smyhal ukrán miniszterelnök (b-j) Kijevben 2022. november 26-án. Novák Katalin Volodimir Zelenszkij meghívására érkezett az ukrán fővárosba, hogy részt vegyen a Gabonát Ukrajnából (Grain from Ukraine) humanitárius programban.

Fotó, címlapkép: MTI/Sándor-palota

A cikk szerint a "Számok" 2020-ban jött létre, és sokáig csak egyszerű fideszes véleményoldalként kezelték a kritikus és kormánypárti lapok is, ám nagyjából az orosz-ukrán háború februári fellángolása előtt egy évvel putyinista progragandát is terjeszteni kezdett (feliratozott Putyin-beszédtől állítólagos ukrán háborús bűnökről szóló hamis hírekig). Emellett pedig Orbán Viktort dicsőítik, és a kormánypárti narratívát közlik, illetve kormányoldali lapok cikkeit osztják meg.

Ezen háttér ismeretében érdekes látni, hogy Novák Katalin hétvégi kijevi látogatása után (a köztársasági elnök az első magyar politikus, aki Zelenszkij elnökkel találkozott) milyen bejegyzéssel jelentkezett az említett oldal.

A "Számok" a posztban azt írta, hogy Novák Katalin kinevezése Orbán Viktor szégyene, mert "lepacsizott" az amerikai nagykövettel, az LMBTQ emberekkel foglalkozó Háttér Társaságot is fogadta, majd pedig "a magyarokat évtizedek óta megalázó ukrán rezsimnek nyalt be tövig". Az oldal ehhez még azt tette hozzá, hogy

„Már csak egy jó kis migrációt támogató szervezettel kell találkoznia, és teljes lesz a paletta.”

Illetve azt is hozzátették, hogy Novák Katalinnak nem kellene külpolitikával foglalkoznia, ezt

"bízza Szijjártó Péterre, neki ez jobban megy! Talán jobb lenne mindenkinek, ha inkább óvodákat adna át!”

A cikk szerint egyébként jelenleg Novák Katalin "viszi" az ukrán vonalat és általában a nyugatos hangot a pártban, miközben a kormányt az oroszokkal való jó kapcsolat miatt bírálják az Európai Unióban, és a kormánypárti lapok is oroszbarát narratívát mutatnak. Novák Katalin már beiktatási beszédében is putyini agressziróról beszélt ("Követeljük a háborús bűnök kivizsgálását és megbüntetését. Nem vagyunk semlegesek."), ami élesen elvált a Fidesz-kormány általános békepárti üzeneteitől és attól is, ahogy Orbán Viktor a bucsai mészárlás hírére reagált (napokig hallgatott az ügyben, amjd azt közölte, hogy független vizsgálatok nélkül az egész csak zsurnalizmus) – írja a lap.

Novák Katalin októberben egy nyilatkozat aláírásával is jelezte, hogy háborús bűncselekmény az ukrán városok bombázása, kijevi látogatásán pedig Putyin "kristálytiszta" felelősségét emlegette a háború kapcsán. Orbán Viktor ehhez képest április eleji választási győzelmekor Zelenszkijen élcelődött, és amikor az ukrán elnök meghívta magához a nyáron, nem ment el.