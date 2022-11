A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Magyar Nemzetnek adott interjút.

MTI/Koszticsák Szilárd

Kovács Zoltán már az interjú legelején a nemzeti konzultáció kitöltetésnek fontosságát hangsúlyozta, majd közzétette a csütörtöki adatokat: a nemzeti konzultációt csaknem 700 ezren töltötték ki. A beszélgetést a hang.hu szemlézte.

Az államtitkár szerint a polgárok azt is mondhatják, hogy egyetértenek azzal, ami az Európai Unióban zajlik az energiaszankciókat illetően, de azt is jelezhetik, hogy a kormány véleményével értenek egyet. Az elmúlt tizenkét év fontos tapasztalata: a konzultációk sokat segítettek abban, hogy a nemzeti elkötelezettségű politika egyúttal pragmatikus is legyen.

Mindig azt szoktuk mondani, hogy a valóság a mi oldalunkon áll

– fogalmazott Kovács.

Szót ejtett a hazai baloldalról is, mint „az európai baloldal táskahordozóiról”, akik „ugyanazt a nótát fújják, mint az elvtársaik az EP-ben”.

A kérdező felvetésére elmondta a véleményét David Pressman amerikai nagykövet tevékenységéről is, akit a kormányhoz közel álló lapok „túlmozgásos áldiplomatának” neveztek. Kovács Zoltán azt mondta: „kormányzati szereplőként udvariasabb leszek azzal kapcsolatban, hogy egy állam milyen nagykövetet küld, és ő hogyan viselkedik a fogadó országban.” Úgy fogalmazott: