Emelésre várnak a nyugdíjasok

Legalább 15 százalékos nyugdíjemeléssel számolnak a nyugdíjas szervezetek, ez lenne képes valamennyire kiegyensúlyozni az infláció hatásait.

A Népszava cikke szerint várhatóan december 22-e után fogja bejelenteni a januári nyugdíjemelés mértékét, mert megvárják, hogy 22-én a Magyar Nemzeti Bank kiadja az inflációs jelentését.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A cikk szerint a nyugdíjas szervezetek is készítenek előrejelzéseket, ezek alapján nagyjából egységes a várakozásuk köztük, 15 százalékos emelést várnak.

Juhász László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség nyugdíjas tagozatának elnöke a lapnak elmondta, ekkora mértékű emelés "biztosítaná a nyugdíjak reálértékének megőrzését, amire oly gyakran hivatkozik a kormány, de csak akkor, ha az idei infláció még el nem számolt részére jutó emelést is megkapják az idősek."

Hozzátette, a novemberben kifizetett nyugdíjkiegészítéssel idén 14 százalékkal emelte meg a kormány az ellátások összegét, de csak augusztus végéig vették figyelembe a drágulás mértékét a törvény rendelkezései alapján. A nyugdíjas szervezetek szerint az ellátások további 1-2 százalékos növekedésére lenne szükség, hogy az augusztus óta mért inflációt leküzdhessék.

"Az idei pénzromlás pontos mértéket viszont csak február elején hozza nyilvánosságra a KSH – tette hozzá a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának tagja, aki januártól a NYUSZET soros elnöke lesz. A januári, 2023-ra szóló emelést pedig ehhez az idei, teljes évre érvényes mértékben növelt nyugdíjhoz kellene visszamenőleg igazítani. Vagyis azt akarják elérni, hogy februárban kapják meg pluszban az idei teles évre a plusz 1-2 százalékot, illetve ezzel növeljék szintén visszamenőleg a januári emelés mértékét is.

Korábban a kormány egyszerűen lenyelte az év utolsó szakaszának inflációját, de amíg ez 0,1 százalékos eltérés volt, addig nem emelték fel a hangjukat a nyugdíjas szervezetek, ám a tavalyi 0,3 százalékos különbözetet már szóvá tették. Választ sem kaptak a kormánytól a felvetésre. Most azonban sokkal nagyobb eltérésről lehet szó, mert épp az év utolsó hónapjaiban nőttek ugrásszerűen az árak. A múlt héten megjelent KSH adatok szerint az év első 11 hónapjában átlagosan 14,1 százalékos drágulással szembesültek a nyugdíjasok, de ezen belül novemberben 25,1 százalékos volt a pénzromlás mértéke ennek a korosztálynak. Év végéig pedig tovább romlik a helyzet, csak az a kérdés, mennyivel. A bajt tetézi, hogy mind a jegybank, mind más elemzők 2023 elején még ennél is magasabb inflációval számolnak, s nagyon is optimistának számít Juhász László várakozása, aki szerint a nyugdíjasok március után már a drágulás lassulására készülnek, ezért számoltak 15 százalékos éves inflációval, s így nyugdíjemeléssel"

- olvasható a cikkben.

Barát Gábor nyugdíjszakértő arról számolt be a lapnak, hogy ő és Simonovits András jó ideje szorgalmazza már a hazai nyugdíjrendszer átvilágítását, hogy a benne lévő igazságtalanságokat megszüntethessék, de a kormány ehelyett még inkább növelte a bajokat. Nemrégiben pedig újra szárnyra kaptak a hírek, miszerint a kormány hozzányúlna a nyugdíjrendszerhez és korhatárt emelne, ennek kapcsán Herczog László, a NYUSZET tanácsadó testületének vezetője és Farkas András nyugdíjszakértő beszélt arról az ATV-n, hogy a korhatáremelés nem aktuális. Juhász László az MNB 2019-es elemzérére támaszkodva erősítette ezt a gondolatot, szerinte 2025 körül, az úgynevezett Ratkó-unokák nyugdíjba vonulása idején kellene foglalkozni a nyugdíjrendszer átfogó reformjával. Addig pedig egy alapos elemzést kellene végezni, plusz kidolgozni a reformtervet. Ehhez viszont politikai szándék kellene leginkább – vélekedett.