Elképesztő: Egekben a tejtermékek ára, tavasszal újabb ársokk érheti a vásárlókat

Az RTL.hu Raskó György agrárközgazdászt kérdezte az egyre dráguló tejtermékekről.



Fotó: Pixabay

A szakember szerint nincsen szó szankciós áremelkedésről,

Az Agrárközgazdasági Intézet a Piaci Árinformációs Rendszer adatain alapuló novemberi összesítése szerint idén októberében az előző év azonos hónapjához képest a hazai előállítású tejtermékek közül

Raskó György agrárközgazdász azzal magyarázta a drágulást, hogy "az alacsony jövedelmezőség miatt most sok feldolgozó úgy gondolta, hogy azonnal árat kell emelniük, mert az infláció lavinaszerűen, de felfelé sodor minden árat".

Arra jutottak, hogy ha most nem emelnek, akkor utána ismét évekig nem lesz rá lehetőségük. Ezt hívjuk inflációs pszichózisnak: azok is árat emelnek, akiknek egyébként eszükbe sem jutott volna vagy nem lett volna rá lehetőségük

– kommentálta a számokat dr. Raskó György agrárközgazdász, aki szerint a Magyarországon elszabaduló inflációs vonatra rengetegen szálltak fel az említett okokból.

Kiemelte ugyanakkor, hogy az elkövetkezendő időszakban viszont már teljesen jogos lesz, jogossá válik az áremelés: a termelési költségek (energia, munkabér, takarmányozás) olyan mértékben emelkedtek – és nem csak a tejiparban, hanem általánosan – hogy nem is lesz más választás.

Raskó György szerint az biztos, hogy a termelési költségek oldaláról az inflációs nyomás nem szűnik, a tejtermékek esetében egészen biztosan. Sőt, ugyanez igaz a húsokra is.

Az állatállomány – minden faj, így a sertés, a marha, a tyúkfélék, a vízi szárnyasok – csökken. Ennek az lesz a folyománya, hogy kevesebb lesz a vágóállat Magyarországon. Kisebb lesz a hústermelés, illetve a tejtermelés volumene is. Ez egy hosszan időszakon át beépülő folyamat, a takarmányárak, energiaárak most épülnek be, a következményekkel körülbelül jövő tavasszal kell számolni