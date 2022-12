Nem árulja el a külügy, hogy hány oroszt és kiket sikerült lehúzatnia a kormánynak a szankciós listáról

Annyi azonban kiderült Szijjártó Péter miniszter egy megszólalásából, hogy olyan kormánytagokról lehet szó, akikkel például Magyarország is tárgyal energetikai ügyletekben.

A hvg.hu cikke szerint nemrég azzal büszkélkedett Szijjártó Péter külügyminiszter, hogy az Oroszország elleni, december 16-án kihirdetett kilencedik európai uniós szankciós csomag részeként bevezetett korlátozó intézkedések alól (amelybe 141 név és entitás került) a magyar kormánynak sikerült többeket "kihúzatnia", ám neveket nem árult el.

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A cikk szerint a csomagról szóló tanácsi döntés valóban 141 személyt és 49 szervezetet vett fel a korlátozó intézkedések alá "az Ukrajna elleni fokozódó orosz katonai agresszióra válaszul", így velük együtt összesen már 1386 személlyel és 171 szervezettel szemben érvényesek az uniós szankciók.

A hvg.hu még a döntés előtt, és utána is megkereste a Külügyminisztériumot, hogy pontosan hány személyt/szervezetet és kiket is sikerült Szijjártónak "lehúzatnia" a szankciós listáról, ám a külügy konkrétumok nélkül csak annyit válaszolt, hogy

“Magyarország energiabiztonságát tartottuk szem előtt a szankciók vitájakor”.

A cikk szerint Szijjártó a Spirit FM egyik műsorában már jóval bőbeszédűbbnek bizonyult, és ott nem is a fenti mondattal indokolta elsősorban, hogy miért is cselekedett így a magyar kormány. A műsorban is rákérdeztek arra, hogy kiket sikerült a szankciók hatálya alól kimenteni, erre a miniszter azt felelte, hogy

olyan orosz kormánytagokat, akikkel az elkövetkező időszakban kommunikálni kell európai vagy amerikai oldalról, annak érdekében, hogy békét lehessen kötni, mert az a várakozás, hogy a jelenlegi orosz vezetést majd leváltja az orosz nép még a háború alatt, és majd valaki mással kell beszélni, ez nem tűnik reálisnak.

A cikk szerint a műsorban Szijjártó arra a kérdésre, hogy kizárólag a békekötési indok merült-e fel náluk, vagy esetleg az is, hogy legyen kivel orosz részről lefolytatni a magyar kormány "üzleti célú" (beleértve akár az energetikai tárgyú tárgyalásokat is) már azt válaszolta, hogy ilyesfajta tárgyalásokról is szó van, ami pedig nemzeti érdek.

Szijjártó megosztotta azt a meglátást is a műsorban, miszerint

semmi értelme nincs a teljes orosz kormányt szankciós listára tenni, mert nem akarnak Európába utazni, másrészt, ha lett volna valami dolguk, már elrendezték volna az elmúlt 9 hónap alatt, tehát nehéz nekik ártani személyes szankciókkal.

A hvg.hu emlékeztetett rá, a magyar kormánynak nem ez volt az első ilyen akciója, korábban ugyanis addig blokkolták az uniós egyeztetéseket, míg a háborúpárti orosz pátriárka Kirill le nem került a szankciós listáról, és volt olyan is, mikor három orosz oligarcha ügyében igyekeztek az obstrukcióval, de végül akkor erről letettek.