Karácsony Gergely interjúban jelentette be, hogy 2024-ben ő lesz az ellenzéki főpolgármester-jelölt

A politikus kettő dologban magabiztos nagyon: hogy 2024-ben az önkormányzati választáson az ellenzék fog nyerni a fővárosban, és hogy ő lesz az ellenzéki főpolgármester-jelölt.

Szenteste napján, december 24-én jelent meg egy hosszabb interjú Karácsony Gergely budapesti főpolgármesterrel az mfor.hu felületén.

Karácsony Gergely faültetés közben a megújult Blaha Lujza téren

Fotó: Facebook/Karácsony Gergely

Az interjúban hosszan beszél a politikus a Lánchíd körül kialakult helyzetről (címszavakban: a fővárosi önkormányzat bejelentette, hogy az ideiglenes forgalmi rend idején a személyautók nem közlekedhetnek a dunai átkelő – csak buszok, taxik, biciklisek és természetesen hatósági járművek –, a kormány erre belengette, hogy akkor nem fizetik ki a korábban beígért 6 milliárd forintot), illetve az is felmerült, hogy a kormányfő nem bontotta ki teljesen a valóság minden szeletét, mikor a karácsonyi Kormányinfón arról beszélt, hogy a kormány mennyit is költött a Lánchídra.

Karácsony Gergely szerint

"Lehet, hogy azokra a költésekre gondolt a miniszterelnök, amit a budapesti városvezetés lejáratására, meg a sok ostoba leegyszerűsítés között is a legostobábbra, a buta autósüldözés sulykolására költött az államilag támogatott propagandagépezet. Mást nem nagyon szántak a Lánchídra, aminek az utolsó érdemi felújítása közel harminc éve volt. Azt is mondta a miniszterelnök, hogy majd a jogászok döntenek arról, betartja-e a kormány az írásban rögzített ígéretét. Tiszta szerencse, hogy korábban világossá tette, ő jogász, nem holmi színész. Ennek alapján várjuk a döntést."

Az interjúban szó esik még a Blaha Lujza tér átépítéséről is, ennek kapcsán a főpolgármester arra a kritikára, miszerint mégsem épült meg a lift a metróhoz, azt válaszolta, hogy az az előző városvezetéstől átörökölt tervek alapján is csak az aluljáróig ment volna, ők pedig a ferdeliftes megoldásban gondolkodnak, ha majd eljutnak oda, hogy a 2-es metrót is elkezdjék felújítani.

Szó esik még az állatkerti Biodómról is, Karácsony szerint itt az államnak kell ebbe pénzt adnia, mert a fővárosi önkormányzat nem tud, villamos- és trolibeszerzésekről, hulladékkezelésről, és a főpolgármesterség esetleges folytatásáról is.

Ennek kapcsán a következő párbeszéd zajlott le a gazdasági lap újságírója és a főpolgármester között:

"Mfor.hu: A 2024-es önkormányzati választások ugyanúgy egyidőben lesznek egy másik fontos voksolással, ez esetben az európai parlamenti választással, mint volt a tavalyi országgyűlési választás és a népszavazás. Ez még arrébb van, de már üzenget Gyurcsány Ferenc, mondván nem tekinti automatikusnak az ön újraindulását.

Karácsony Gergely: Nem akarok visszalőni, de a DK-ban Gyurcsány Ferencen kívül mi az, ami automatikus?

Mfor.hu: Akkor ezek szerint indul 2024-ben a főpolgármesteri tisztsége megtartásért?

Karácsony Gergely: Természetesen.

Mfor.hu: És hogyan látja most az esélyeket?

Karácsony Gergely: Két dologban vagyok magabiztos: az ellenzék megnyeri a 2024-es önkormányzati választást Budapesten, és én leszek az ellenzék főpolgármester-jelöltje. Csak abban van bizonytalanság, hogy hogyan jutunk el idáig."

A válasz folytatódik, érdemes tehát elolvasni az mfor.hu teljes interjúját, amit ezen a linken találhatnak meg.