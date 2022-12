Hiába a brutális infláció, Orbán fizetése közel 860 ezer forinttal emelkedhet márciusban

De Kövér László házelnök is bruttó 600 ezer forintos emeléssel számolhat tavasszal, mint ahogy a parlamenti képviselőknek és a köztársasági elnöknek is lesz mit a tejbe aprítania 2023-ban – köszönhetően egy évekkel ezelőtt a Fidesz-KDNP által megszavazott módosításnak, ami miatt a parlamenti képviselők alapfizetését minden évben az előző évi átlagbér háromszorosára emelik.

Az rtl.hu cikke szerint amennyiben a statisztikai előrejelzések szerint 2022-ben valóban 17,7 százalékkal nőnek a keresetek, akkor legalább 230 ezer forintos fizetésemeléssel számolhatnak a parlamenti képviselők márciustól (bruttóban számítva), és várhatóan Orbán Viktor kormányfő is bruttó 860 ezer forinttal kereshet többet tavasztól. Kövér László házelnöknek több mint 600 ezer forinttal lehet több bruttóban a fizetése, de Novák Katalin köztársasági elnök sem panaszkodhat, márciustól ugyanis közel 4,6 millió forintot kaphat bruttóban.

Fotó: Illusztráció/Facebook/Orbán Viktor/videórészlet

Ennek az az oka, hogy még 2018-ban a FIDESZ-KDNP parlamenti politikusai olyan törvénymódosítást fogadtak el, amely az országgyűlési képviselők alapfizetését az előző évi átlagbér háromszorosában határozza meg. Emiatt viszont a politikusok fizetésemelséhez nem kell minden évben új jogszabályt megalkotni és elfogadni, ugyanis a juttatások automatikusan emelkednek (vagy éppen csökkennek) annak alapján, hogy az előző évben nemzetgazdasági szinten hogyan alakultak a keresetek.

A cikk szerint a 2022-es statisztikai adatok még nem véglegesek, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) egyelőre csak a január-szeptemberi adatokat közölte. A szeptemberi adatok szerint akkor a bruttó átlagkereset 17,8 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál. A szakértők is hasonló növekedést várnak, a GKI Gazdaságkutató Zrt. elemzése az idei teljes évre vonatkozóan 17,7 százalékos fizetésnövekedéssel számol, bruttó 438 800 forintról várhatóan körülbelül bruttó 516 467 forintra nőhetnek.

Ez alapján viszont 2023 márciusától az idén 1 millió 316 ezer forintos képviselői alapbér körülbelül bruttó 1 549 ezer forintra fog nőni.

Ez pedig azt jelenti, hogy az országgyűlési képviselők bére legalább 230 ezer forintos növelést kaphat, a többségüknél azonban még nagyobb mértékű lesz a növekedés a bizottsági tagságok és egyéb tisztségek után járó pluszpénzek miatt. (Ha valaki képviselőként egy bizottság tagja, akkor az alapbér 1,2-szeresét viheti haza, ami márciustól körülbelül 1 millió 860 ezer forintot fog jelenteni. Ha több bizottság tagja is a képviselő, akkor viszont márciustól már több mint 300 ezer forinttal többet vihet haza, nagyjából 2 millió 170 ezer forint környékén.)

"Orbán Viktor kormányfőnek ugyanakkor nemcsak a képviselői alapbér jár, hanem – a nyári fizetésemelése óta – a házelnöki tiszteletdíjjal megegyező összeg is, ez utóbbi az alapjuttatás 2,7-szerese. Ez azt jelenti, hogy – 17,7 százalékos átlagbér-emelkedéssel számolva – márciustól

a miniszterelnök fizetése a mostani 4 millió 870 ezer forintról bruttó 5 millió 727 ezer forintra nőhet, ami bruttó 857 ezer forintos fizetésemelésnek felelne meg.

Összehasonlításképpen: januártól az átlagos nyugdíj összege 27 ezer forinttal 207 ezer forintra nő, míg a bruttó minimálbér 32 ezer forinttal 232 ezer forintra emelkedik.

Az átlagnyugdíjhoz képest tehát több mint harmincszoros az emelkedés, míg a minimálbérhez képest több mint huszonötszörös"

– olvasható az rtl.hu cikkében.

Kövér László házelnök tiszteletdíja az átlagbér-emelkedés miatt közel 4,2 millió forintra nőhet márciustól (bruttóban) a mostani 3,5 millió forintról, tehát esetében több mint 600 ezer forintos növekedéssel lehet számolni, amennyiben az átlagbérek 17,7 százalékkal fognak nőni idén.

Novák Katalin köztársasági elnök tiszteletdíja a parlamenti háznagy béréhez van kötve, az államfő ugyanis Kövér fizetésének 1,1-szeresét kapja, vagyis esetében márciustól megközelítőleg bruttó 4,6 millió forintos lesz a fizetés (ami a mostanihoz képest 700 ezer forintos növekedést jelent).

A cikk szerint a miniszterek fizetése nincs ennyire kőbe vésve, azokról a miniszterelnök dönthet szabadon. Az rtl.hu idézzte Gulyás Gergely korábbi megszólalását, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint Orbán Viktor 2018 óta az átlagbér hatszorosában határozza meg a tárcavezetők fizetését. A lap szerint amennyiben a kormányfő jövőre is tartja magát ehhez, akkor minden miniszter nagyjából 3,1 millió forintos fizetést kaphat (bruttóban), ami mintegy 460 ezer forintos növekedést jelent. Viszont ha a miniszter egyben parlamenti képviselő is, akkor neki is jár a képviselői alapbér, így pedig tavasztól közel 700 ezer forintos emeléssel számolhat.

"A parlamenti politikusok ugyanakkor fizetésükön kívül egyéb juttatásokat is kapnak, amelyek szintén az alapilletményhez igazodnak. A fenti számításokat alapul véve lakásbérletre például 90 ezer forinttal többet (az alapilletmény 35 százalékát) költhetik majd el, azaz több mint 541 ezer forintot, míg mobiltelefon-költségekre 77 ezer forint juthat. Irodabérletre nagyjából 180 ezer forinttal több számolható majd el márciustól, körülbelül 1 millió 80 ezer forint. Emelkedik a munkatársak alkalmazására fordítható összeg is, erre ugyanis a képviselői alapbér kétszeresét lehet elkölteni havonta"

– olvasható a cikkben.

Az rtl.hu szerint a kormánypárti képviselők egyelőre nem jelezték, hogy a lakosságot sújtó nehézségek miatt módosítanák az automatikus fizetésemelésról szóló szabályozást. Az rtl.hu megkereste Havasi Bertalan miniszterelnöki sajtószóvivőt, aki nem reagált a megkeresésre.