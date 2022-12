Még egy rekord: Európában nálunk a legmagasabb a kamatszint

Az idei év szélsőséges fordulatot hozott a hazai jegybanki kamatszintben, a közületi és persze a lakossági állampapírok hozamában egyaránt.

A járvány időszakában és az azt megelőző években világszerte arra törekedtek a jegybankok, hogy minél lazább monetáris politikát folytassanak, mert olyan deflációs hatástól féltek – írta meg a napi.hu.

A cikk szerint a folyamat nálunk is zajlott, még akkor is, amikor az infláció már visszatért a 3 százalékos jegybanki cél közelébe. Amikor aztán tavaly jött az árrobbanás, az MNB elsők között, gyorsan reagált, de addigra már kiszabadult a szellem a palackból. Az infláció elszállt, amiben jelentős szerepe volt a forint évek óta tartó leértékelődésének is, majd olyan külső tényezők is bekapcsolódtak, mint a járvány után az ellátási láncok akadozása, és már fél évvel a háború kitörése előtt az európai gázárak mesterséges felhúzása a Gazprom által.

