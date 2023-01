Közel 30 millióért tapsoltat az MTVA a műsoraiban

Közönség biztosítására írt ki újabb közbeszerzést az MTVA.

Az rtl.hu cikke szerint december elején újra közönség biztosítására írt ki közbeszerzést az MTVA (Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap). A nyertes mostanra már meg is lett, a Casting Office Kft. szervezheti meg a közönséget nettó 29 millió 760 ezer forintért.

Fotó: Illusztráció/wikipedia CC BY-SA 3.0/VinceB

A közbeszerzés leírása szerint az MTVA a szolgáltatást jellemzően a Kunigunda útján álló székhelyén, az ott működő stúdiókban, illetve más külső helyszínen veszi igénybe.

A közönség feladata az MTVA gyártásában készülő műsorokban való un. »tapsoló« feladatok ellátása

– olvasható a dokumentumban.

A cikk szerint az eljárásban a mennyiségeknél 12 hónapos időszakkal számoltak, a keretösszeget az MTVA egyéves várható igényét alapul véve határozták meg. A leírásban olvasható még, hogy a közönség igénybevétele napi legfeljebb 12 óra lehet, a tervezett maximum létszám naponta 200 fő, a tervezett maximum-létszámmal számolva 16 felvételi napot kalkuláltak.

Az rtl.hu kitért rá, hogy az MTVA-nak nem ez az első taps-közbeszerzése, ugyanis tavaly júliusban szintúgy 30 millió forintos keretösszeggel írtak ki tendert a közönség biztosítására, azt a tendert is a mostani nyertes cég szerezte meg. Az MTVA akkor is és most is az összeg 70 százalékára vállalt lehívást. Bár az előző közbeszerzés is 12 hónapos időkerettel számolt, ez nem telt le a mostani tender kiírásáig, vagyis a lap szerint a 30 milliós keret merülhetett ki, ezért kellett újra kiírni a közbeszerzést. Erről megkérdezték az MTVA-t is, de a cikk megjelenéséig nem jött válasz.

Idén a közmédia 3,5 milliárddal kevesebb pénzből gazdálkodhat, mint tavaly, de az összeg így is meghaladja a 127 milliárd forintot. Ebből nemcsak tapsolásra költenek, hanem egyes értesülések szerint olyan szoftverre is, ami megfigyelheti a dolgozók egérmozgását.