Mészáros Lőrinc rátette a kezét Rogán Cecília kedvenc helyére

A naphegyi Oxygen Wellnessbe vásárolta be magát Mészáros Lőrinc, minden feltűnés nélkül.

Mészáros bevásárolta magát. Fotó forrása: Oxygen Wellness

Nyilvános cégadatokból böngészte ki a 444, hogy Mészáros Lőrinc résztulajdonosa lett a Naphegyen működő Oxygen Wellnessnek.

Mészárosnak korábban már működött étterme a wellnesskomplexum alsó szintjén, most már a terem is részben az övé. Mészáros 2020 decemberében lett érdekelt a Fájdalom-ambulancia Kft.-ben, amely a naphegyi étterem tulajdonosa, és amelynek január 13-tól minősített többsége van az OXYGEN NAPHEGY Szolgáltató Kft-ben.

A HVG korábban arról írt, hogy a naphegyi Oxygen Wellness a Fideszhez közel álló celebek, köztük Rogán Antal exe, Gaál Cecília kedvenc helye, de megfordul ott a kormányfő tanácsadója, Habony Árpád is. A 444 szerint a wellnesskomplexum üzemeltetője eddig a Cipruson bejegyzett Clarement Investments Ltd. nevű társaság volt, a cégnek most is maradt részesedése.

Az OXYGEN NAPHEGY Szolgáltató Kft. egyébként 2021-ben 324 millió forintos forgalom mellett 174,4 millió forint veszteséget termelt, sőt 2020-ban és 2019-ben is mínuszban zárta az évet.