Magyar Posta: eszünk ágában sincs újranyitni az „ideiglenesen” bezárt postahivatalokat

Az energiaárak drasztikus drágulása miatt 364 posta működésének szüneteltetésére kényszerült október végén a Magyar Posta.

Ha az érintett települések vállalták, hogy előre meghatározott díjat fizetnek a posták üzemeléséért, ott újra nyitották a postákat. Így 32 településen összesen 45 posta szüneteltetését oldotta fel a Magyar Posta Zrt – írja a Telex.

A vállalat vezetése állításuk szerint megvizsgálta a jelenleg szünetelő posták további működtetésének lehetőségeit, de „az eddigi tapasztalatok alapján ezért a meglévő, jelenleg is működő több mint 2200 szolgáltatóhely az ügyfélforgalmat megfelelően kezeli”

–

A Magyar Posta Zrt. a 2200 posta fenntartásával továbbra is lényegesen túlteljesíti a jogszabályi kötelezettségeit, hiszen az előírtnál mintegy 600 postával több áll az ügyfelek rendelkezésére – folytatják. „Ez a postahelyi ellátottság nemzetközi szinten is kiemelkedő, miközben a háború és a szankciók okozta energiaválság miatt a társaság működtetésének költségei továbbra is jelentősek.”

Így aztán az ígért tavaszi újranyitás helyett a Magyar Posta Zrt. úgy döntött, hogy nincs lehetőség az ideiglenesen szünetelő posták újranyitására.