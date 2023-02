Breaking! Márki-Zay Péter piros pontot adott Lázár Jánosnak

Örömmel jelentjük, politikusaink sikeresen elhagyták az óvodát, és beültek az általános iskola első osztályának padjába. Márki-Zay Péter első napján azonnal piros pontot is adott Lázár Jánosnak. Ezúttal a Facebookon.



Márki-Zay Péter (független) polgármester (b) és Lázár János, a térség fideszes országgyűlési képviselője kezet fog a hódmezővásárhelyi közgyűlés ülésén 2018. május 29-én. MTI Fotó: Kelemen Zoltán Gergely

A május elsejével indított VÁRMEGYEBÉRLET és országbérlet (vasúti és autóbuszos közlekedésre) egy régóta időszerű és gazdaságilag-környezetvédelmileg is racionális megoldás – itt végre nem az egyéni, hanem a közösségi érdekek domináltak, bravó!

- kezdte mondandóját.

Elmondása szerint ők Hódmezővásárhelyen ebben a szellemben újították meg a városi buszközlekedést, amit ugyanez a Lázár János minden erővel igyekszik ellehetetleníteni.

Kiemeli, náluk egy évi 2000 Ft-os városkártyával teljesen ingyenesek az alacsonypadlós, környezetbarát, óránkénti ütemes menetrenddel és félórás átszállási lehetőségekkel megszervezett buszjáratok, melyek ennek köszönhetően egyre népszerűbbek.

Emlékeztet, a közösségi közlekedés nemcsak olcsóbb, de kevésbé környezetszennyező is, mint mindenkinek autóval járni – ráadásul sok vásárhelyi nem is teheti meg (márcsak a benzinárak miatt sem).

A politikai kultúraváltás jegyében mindig elismertem a politikai ellenfelek eredményeit, sikereit, most is ezt teszem. Emellett a tisztesség mellett akkor is kitartok, ha öt éve viszonzatlanok a gesztusaim...