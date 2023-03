Már 2500 orvos jelezte, hogy tagja marad a Magyar Orvosi Kamarának

Néhány óra alatt.

Hétfőn nyújtották be a Magyar Orvosi Kamara kötelező tagságának megszüntetéséről szóló törvénymódosítást, amelyet a parlament kedden el is fogadott, szerdán pedig már ki is hirdették a törvényt.

Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke nyilatkozik a sajtónak a Rendőrségi Igazgatási Központban tartott sajtótájékoztató után 2022. november 11-én.

Amint arról korábban írtunk, csütörtökön Novák Katalin aláírta a Magyar Orvosi Kamarát ellehetetlenítő törvényt. Ez azt jelenti, hogy azonnali hatállyal megszűnik a kötelező orvosi kamarai tagság (csak aki úgy nyilatkozik, az marad).

Azóta az orvosok közül már több mint 2500-an nyilatkoztak úgy, hogy tagjai akarnak maradni a Magyar Orvosi Kamarának.



MOK arra kéri a tagságot (amely körülbelül 42 ezer aktív orvosból és nagyjából 8 ezer nem aktívból áll), hogy a kamara honlapján megadott lehetőség egyikének kiválasztásával nyilatkozzon arról, hogy tag szeretne maradni.