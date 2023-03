Egy buszmegálló kellős közepében parkolt le Szeged alpolgármestere

Kedd délután pihentette ott az autóját negyed óráig.

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, volt szocialista miniszterelnök (b) és Binszki József, a DK Csongrád megyei választókerületi elnöke a párt lakossági fórumán tartott sajtótájékoztatón Szegeden. MTI Fotó: Rosta Tibor

Kedden délután Szeged ősszel megválasztott várospolitikai alpolgármestere, Binszki József döntött úgy, hogy a szabadon álló parkolóhelyek helyett inkább egy buszmegálló közepén teszi le a Škodáját – írta meg a Telex.

"Kedden 16:23-kor voltunk a helyszínen szemtanúi, ahogyan a Demokratikus Koalíció szegedi elnöke egy Škoda Superb szedánnal felkanyarodik a Dugonics térnél a Tisza Lajos körút 71. alatt található épület elé, ahol ügyvédi irodája is található. Binszki József a legnagyobb természetességgel szállt ki, sétált hátra a csomagtartóhoz, ahonnan kivette táskáját, majd zavartalanul betért az épületbe"

- áll a cikkben.

Mindeközben a Dugonics téren hétköznap lévén zajlott az élet: a délutáni csúcsforgalomban egymást érték a trolik és buszok, de az autó nem mozdult el onnan.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Szegeder/Telex megkeresésére azt írta, hogy a fotókon látható eset „a KRESZ 40.§ (8) a). pontjába ütköző szabálysértés, mivel az adott helyszínen sem tábla, sem útburkolati jel nem engedi a megállást a járdán”.

Külön kitértek arra, hogy mivel a helyszín kapubejáró is egyben, így az ott lakók e célra használhatják azt, „azonban ők is csak ki- és beállhatnak az udvarra (maximum annyi időre állhat meg, hogy kinyitja, becsukja a kaput vagy megvárja a trolit, buszt, hogy a forgalomba be tudjon kapcsolódni)”.

A lap megkereste Binszkit is, aki azt írta az ügy kapcsán, hogy „természetesen nem parkoltam buszmegállóban, soha nem is szoktam ott parkolni”. Az alpolgármester szerint kocsibejáróban várakozott, ott is csak „egy rövid ideig, minden vonatkozó előírásnak megfelelve”.