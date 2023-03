Orbán Viktor korábban úgy látta: "Csak a putyini típusú országokban fordulhat elő az orvosok megfélemlítése" – videó

Csupán pár nap leforgása alatt átverte a kormány azt a törvényt, amely megszünteti a kötelező kamarai tagságot.



A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök az Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfővel a tárgyalásukat követően tartott közös sajtótájékoztatón a kairói elnöki palotában 2023. február 28-án. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Ezzel reagáltak arra, hogy a kamara arra szólította fel a háziorvosokat, hogy ne írják alá az új ügyeleti rendszer kialakításához szükséges szerződéseket.

Hétfőn bemutatták, kedden pedig meg is szavazta a parlament a kötelező orvosi kamarai tagság megszüntetéséről szóló törvényt, szerdán már ki is hirdették a Közlönyben. Csütörtökön pedig hatályba is lépett.

Néhány óra leforgása alatt, több mint 2500-an nyilatkoztak úgy, hogy tagjai akarnak maradni a Magyar Orvosi Kamarának.

Az új ügyeleti rendszerről egy névtelenséget kérő gyermekorvos beszélt az RTL Híradónak.

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) nem szűnik meg, a MOK tovább folytathatja tevékenységét az új jogszabályi környezetben is

- mondta el a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában.

Takács Péter arra a kérdésre is válaszolt, hogy mi lehet a pontos célja a kamara elnökének, Kincses Gyulának.

ezt nehéz megfogalmazni, (...) én már nem tudok másra gondolni, mint hogy külső, politikai sugalmazásra teszi ezt.

Pedig 2006-ban, amikor a Gyurcsány-kormány akarta megszüntetni a kötelező kamarai tagságot, épp az ellenzéki Fidesz beszélt arról, hogy ezzel akarnak bosszút állni az egészségügyi reform ellen tiltakozó orvosokon – írja a 444.hu.

A kormányzat akarata ellenére kényszeríti a szakmai szervezeteket ellenzéki szerepbe

- írta akkor a párt szakpolitikusa.

Orbán Viktor akkoriban pedig egyenesen azt gondolta, hogy csak egy putyini rendszerben fordulhat elő, hogy megfélemlítik az orvosokat:

„Minőségileg a nyugati és a keleti demokráciák nem azonosak. Egy nyugati demokráciában nem fordulhatna elő, hogy egy orvos azért nem mondja el a szakmai véleményét – horribile dictu – nem mondja el a szakmai tényeket, amivel találkozik, mert attól tartanak, hogy esetleg valahogy a politikába belekeveredik, és a végén még ebből neki baja lesz. Ez nem fordulhat elő egy nyugati demokráciában. Keleten ezzel szemben, nálunk igen. Tehát ha ez így megy tovább, akkor lassan ez a putyini típusú, oroszországi, a formákat betartó, de a formák mögött nem a szabadságra, a népakaratra, a szabad véleménynyilvánításra, az őszinte beszédre épülő politikai berendezkedés valósul meg. ”

Hadházy Ákos közösségi oldalán osztotta meg véleményét.

Orbán: egy nyugati demokráciában nincs olyan, hogy egy orvos ne mondhassa el a véleményét

- idézte fel Hadházy.

Orbán Viktornak igaza van, mármint igaza volt. Abban, hogy mi a különbség a nyugati és a keleti, putyini berendezkedés közt

- fogalmazott, majd hozzátette: "aztán mikor kormányra került megcsinálta a nem a szabadságra, a népakaratra, a szabad véleménynyilvánításra, az őszinte beszédre épülő politikai berendezkedést".